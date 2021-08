Poniedziałek będzie pochmurny i deszczowy, na południu spodziewane są burze. Będzie też chłodno. Temperatura utrzymywać się będzie poniżej 20 stopni - prognozuje synoptyk IMGW-PIB Grażyna Dąbrowska.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Poniedziałek w całym kraju będzie pochmurny. Możliwe są niewielkie przejaśnienia - ale tylko możliwe. Padać będzie wszędzie - dodała Dąbrowska. Opady chwilami będą intensywne, szczególnie na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Na południu kraju spodziewane są też burze. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem silniejszy i w czasie burz.

W całym kraju będzie nie tylko pochmurno i deszczowo, ale także niezbyt ciepło. Temperatura wzrośnie w prawdzie do 19 stopni C. na zachodzie, do ok. 18 stopni C. na wybrzeżu, jednak w rejonie intensywnych opadów spadnie do ok. 15-16 C.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami, niemal w całej Polsce. Wyjątkiem tylko północny-zachód kraju.

Dla Śląska, a także południowej części Małopolski wydano alerty drugiego stopnia.

Jak przewidują synoptycy - intensywnie padać ma do jutra rana.