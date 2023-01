Rekord ciepła w ciągu dnia został pobity w Warszawie, gdzie po południu na Okęciu temperatura wyniosła 18,9 stopnia.

Do tej pory rekord ciepła w styczniu należał do miejscowości Pszenno na Dolnym Śląsku, gdzie w 1999 roku odnotowano 18,6 stopnia na plusie. Dzisiaj na Okęciu mieliśmy 18,9 stopnia, więc mamy już nowy rekord jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną w styczniu - powiedziała Anna Woźniak z IMGW-PIB.

Jak wyjaśniła synoptyk IMGW-PIB, rekordową temperaturę zawdzięczamy napływowi ciepła z południowego-zachodu:

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że obecny nad Polską układ baryczny zaciągnął do nas porcję powietrza zwrotnikowego znad Hiszpanii. Już jutro przemieści się ona na wschód. W pierwszej połowie nadchodzącego tygodnia będzie jeszcze stosunkowo ciepło, z przeplatanką rozpogodzeń i deszczu. Na weekend od północnego wschodu może już wrócić do nas prawdziwa zima z opadami deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu, choć na tę chwilę nie są to jeszcze prognozy z dużym stopniem prawdopodobieństwa.

Podobna pogoda z rekordowo wysoką temperaturą utrzyma się także w poniedziałek. Wyniesie ona od 12-13 stopni Celsjusza na wschodzie do 17 stopni na zachodzie.