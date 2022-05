Dziś przez cały dzień będzie pogodnie, ciepło i bez opadów deszczu. Najwyższa temperatura szykuje się na zachodzie kraju. Tam termometry pokażą do 27 st. Celsjusza.

Zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Lange / PAP

Czwartek będzie najładniejszym i najcieplejszym dniem w tym tygodniu. W najcieplejszym momencie dnia w całej Polsce temperatura maksymalna przekroczy 20 st. C - podkreślił dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

Najchłodniej będzie na Podhalu. 19 st. C, na Helu i w Suwałkach termometry pokażą 21 st. C, w centrum około 24 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie - do 27 st. Celsjusza.

Przez cały dzień będzie bardzo słonecznie. Bezchmurnym niebem będą mogli cieszyć się mieszkańcy południa Polski, jednak im dalej na północ, to chmur zacznie przybywać - powiedział.



W centralnej części kraju zachmurzenie będzie małe, tylko na Pomorzu umiarkowane. Czwartek to kolejny dzień bez opadów deszczu, co z jednej strony jest plusem, ale z drugiej strony susza hydrologiczna daje się we znaki - dodał.



Wiatr będzie słaby, umiarkowany z południowego zachodu. Ten słaby wiatr spowoduje, że temperatura odczuwalna będzie jeszcze wyższa, niż ta, którą pokaże termometr. Wieczór też będzie ciepły, ale już noc z czwartku na piątek na zachodzie przyniesie opady deszczu - podsumował synoptyk.