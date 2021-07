Piątek – według ostrzeżeń IMGW – ma być kolejnym burzowym dniem w Polsce. Na wschodzie doskwierać będzie upał. Od wysokiej temperatury odpoczną dziś trochę mieszkańcy zachodniej części kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / Mateusz Marek / PAP

Burze rozwijać się będą na terenie całego kraju. Nadal będą groźne - ostrzega synoptyk IMGW, Małgorzata Tomczuk.

Wraz z burzami można się spodziewać silnych opadów deszczu do 40 mm wody na mkw. Miejscami spaść może nawet do 50 mm. W dalszym ciągu podczas zjawisk pogodowych będzie wiał silny, porywisty wiatr, który w czasie burz niewykluczone, że osiągnie w porywach prędkość nawet do 90 km/h.

Na wschodzie wciąż upalnie

Na wchodzie będzie upalnie, tam słupek termometrów osiągnie 31 stopni, a miejscami nawet 33 stopnie Celsjusza.

W centrum można się spodziewać około 29 - 30 stopni. Najchłodniej będzie na zachodzie kraju, tam około 26-27 stopni.

Radary burzowe, mapy. Sprawdź, gdzie właśnie grzmi

Radar burz to aktualna mapa burzowa Polski i Europy. Na żywo pokazuje przemieszczające się chmury i komórki burzowe.

Radary burzowe mogą wstępnie ostrzegać przed nawałnicami i wyładowaniami oraz pokazać jak przesuwają się fronty burzowe.

Dlatego, jeśli chcesz wiedzieć, gdzie jest burza, gdzie zagrzmi, gdzie spodziewane są opady deszczu - sprawdź mapy burzowe. Śledź burze na radarze pogodowym: