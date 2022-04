Miejscami intensywny deszcz, do tego śnieg i porywisty wiatr - tak w wielu regionach Polski zapowiada się piątek. Powiew zimy wiosną odczujemy też w sobotę oraz niedzielę.

Przed nami zimowy, wiosenny weekend. Zdjęcie ilustracyjne / Łukasz Gągulski / PAP

Piątek pochmurny w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące silnych opadów deszczu i śniegu.



W piątek na północy i północnym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane oraz duże i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, z przewagą śniegu. W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana jest suma opadów do 15 mm.



W południowo-wschodniej połowie kraju przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 7 cm. Na Przedgórzu Sudeckim ma spaść w piątek 10 cm śniegu, a w Tatrach 12 cm.

Piątkowy poranek w Lanckoronie w Małopolsce / Gorąca Linia /

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na południu, około zera stopni w centrum kraju do 8 stopni na północnym zachodzie.



Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 75 km/h. W górach porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Piątkowy poranek w Lublinie / Krzysztof Kot / RMF FM

Uwaga na wiatr!

Synoptycy prognozują silny wiatr w północnej części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą powiatów: polickiego, Świnoujścia, kamieńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, słupskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, Gdańska i nowodworskiego. Alert obowiązuje od godz. 10 w piątek do godz. 15 w sobotę.





Noc z piątku na sobotę

W nocy ciągle zachmurzenie duże. Na Podkarpaciu początkowo deszcz i deszcz ze śniegiem, który zmieni się w śnieg. Spadnie tam 7 cm śniegu. W Sudetach, w woj. małopolskim i świętokrzyskim pokrywa śnieżna zwiększy się do około 10 centymetrów - wyliczają synoptycy.



Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 stopni na północnym wschodzie, minus 2 stopnie w centrum do 2 stopni nad morzem.



Wiatr umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny w porywach do 75 km/h, wiatr północno-wschodni. Lokalnie możliwe zawieje śnieżne, może być ślisko.