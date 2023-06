Najchłodniej będzie na Wybrzeżu. Tam ok. 17-20 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju od 25 do 28 stopni, na Podkarpaciu temperatura wzrośnie do 30 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, skręcający z kierunków wschodnich przez południowe na zachodnie, a potem nawet na północne.

W nocy z piątku na sobotę strefa z opadami deszczu i burzami nieco odsunie się na południowy wschód, w związku z tym na krańcach północno-zachodnich będzie już bez opadów i pojawią się lekkie przejaśnienia, być może rozpogodzenia. Przeważnie będą występować jednostajne opady deszczu, których suma wyniesie ok. 10-15 mm, punktowo do 20 mm - powiedziała Woźniak.

Jak zaznaczyła synoptyk IMGW, na południowym wschodzie i południu będą jeszcze występować burze z gradem i opadami deszczu do ok. 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Dopiero w drugiej połowie nocy sytuacja będzie się uspokajała.