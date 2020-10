Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami na północy kraju i intensywnymi opadami deszczu na południu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Alerty przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, w części mazowieckiego oraz na północy woj. lubelskiego.

W tych regionach widoczność może zostać ograniczona od 100 do 200 m.



Z kolei w części województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i w zachodnich częściach podkarpackiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami wyniesie od 25 do 40 mm.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



Prognoza pogody na weekend

W sobotę będzie występowało zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie na zachodzie i południu opady deszczu, na szczytach Tatr śniegu.

Do godzin około południowych miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m, głównie na północy i wschodzie. Temperatura maksymalna od około 8 st. C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat, około 12 st. C w centrum, do 15 st. C na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. Na szczytach Tatr porywy wiatru do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, postępujące od zachodu w głąb kraju opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano miejscami na południu i wschodzie mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 8 st. C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat, około 12 st. C w centrum, do 14 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków południowych.