Dziś będzie chłodniej niż w ciągu ostatnich dni. Termometry niemal w całym kraju wskażą od 19 do 25 stopni Celsjusza. Tylko na południowym wschodzie ciągle powyżej 30 stopni - informuje dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Iwona Bazyluk.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dość słoneczny dzień szykuje się na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Tam nie należy spodziewać się opadów. Pochmurno będzie na pozostałym obszarze kraju. Będzie padał deszcz, a miejscami wystąpią również burze z gradem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza nad morzem, 20 na północnym wschodzie, do 24-25 w centrum. Najcieplej będzie na południowym wschodzie - do 32 stopni.



Wiatr będzie dziś słaby i umiarkowany, a lokalnie porywisty. W czasie burz w porywach - do 70 km/h.

Noc deszczowa na południowym wschodzie. Jaka będzie niedziela?

W nocy opady deszczu i burze wystąpią tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju - pogodnie, bez opadów.



Temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza na północy, około 12 w centrum, do 14-15 stopni na południowym wschodzie.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na krańcach południowo wschodnich i nad morzem porywisty.



W niedzielę również będzie chłodniej - od 19 stopni Celsjusza nad morzem, 24 na zachodzie, do 25 stopni na południowym wschodzie. Na północy możliwe słabe opady deszczu.