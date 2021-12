Sobota zapowiada się pochmurna, zwłaszcza w północnej części kraju – tam synoptycy przewidują zachmurzenie całkowite. Na Wybrzeżu będzie padał deszcz ze śniegiem, a na północnym zachodzie śnieg - mówi Anna Woźniak, synoptyk IMGW.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę duże zachmurzenie będzie rosło od zachodu - informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Anna Woźniak,

Z kolei we wschodniej części kraju będzie wiele przejaśnień. Na północy możliwe nawet całkowite zachmurzenie - dodała Woźniak.



W północno-zachodniej części kraju spodziewane są opady śniegu. Z kolei na Wybrzeżu możliwy deszcz ze śniegiem, który padał tam od piątku.





/ IMGW /

Najcieplej na Dolnym Śląsku

IMGW informuje, że temperatura maksymalna wyniesie w sobotę od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 3 stopni na Dolnym Śląsku. W rejonach podgórskich, po nocnych spadkach temperatury do minus 15 stopni Celsjusza może wzrosnąć ona w ciągu dnia do minus 5 stopni.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W rejonach podgórskich oraz nad samym morzem porywisty z kierunków południowych.

Arktyczne mrozy w Tatrach

Dla Tatr prognozowane są arktyczne mrozy połączone z silnym wiatrem. W partiach szczytowych odczuwalna temperatura może wynosić około minus 30 st. C - ostrzegają ratownicy TOPR.

"W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, jednak silny wiatr na pewno wpłynie negatywnie na zagrożenie. Warunki do uprawiania turystyki są trudne" - czytamy w komunikacie tatrzańskich ratowników.

Temperatura na szczytach spadnie w nocy do -16 stopni. W połączeniu z silnym wiatrem temperatura odczuwalna może wynieść ok. -30 stopni. Na noc z niedzieli na poniedziałek w Tatrach i na Podhalu spodziewane są bardzo duże opady śniegu.