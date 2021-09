Do końca dnia na wschodzie Polski będzie chłodno i deszczowo. W rejonie Podkarpacia i północno-wschodniej części Polski do końca dnia może spaść jeszcze do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy - mówi Marek Pruchniewicz, synoptyk IMGW. Niestety jutro czeka nas równie jesienna pogoda.

REKLAMA