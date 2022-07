Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed deszczami i burzami dla większości kraju wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu miejscach może spaść łącznie nawet do 70 mm wody na metr kwadratowy. Wolne od ostrzeżeń jest jedynie woj. zachodniopomorskie, a także część pomorskiego i lubuskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego oraz części woj. pomorskiego, lubuskiego kujawsko-pomorskiego oraz Wielkopolski. Tam prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ich wysokość może osiągnąć od 30 mm do 50 mm.

Drugi stopień ostrzeżeń przed ulewnymi deszczami wydano dla większej części woj. wielkopolskiego, i w całości dla woj. śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 70 mm. Spodziewane są również burze. Ich szczególne natężenie może wystąpić na południu.

W większości województw objętych drugim stopniem ostrzeżeń pada już od kilku godzin. Na przykład w powiecie nowosądeckim burzom towarzyszyły intensywne opady deszczu. W ciągu 10 min. spadło 10 mm wody.

Ostrzeżenia zostały wydane do wieczora w niedzielę.

Tymczasem jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w raporcie z godz. 16, 1060 odbiorców w całym kraju nie ma prądu. Ponadto strażacy dotychczas wyjeżdżali 105 razy do interwencji związanych z burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem.

O czym musisz pamiętać?

RCB przypomina, by przed burzą usunąć z parapetów i podwórek przedmioty, które może porwać wiatr. Należy też zadbać o to, by auta nie były zaparkowane pod drzewami i zapewnić bezpieczeństwo naszym zwierzętom. Powinniśmy również zamknąć okna i drzwi i w miarę możliwości pozostać w domu. Warto przygotować się także na awarię energetyczną i mieć pod ręką latarki z zapasem baterii.

Co zrobić, jeśli burza zastanie nas poza domem? Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami. W czasie jazdy samochodem powinniśmy zachować ostrożność ze względu na konary i drzewa, które mogą się złamać i spaść na drogę. Kolejne potencjalne niebezpieczeństwo to podmuchy wiatru, które mogą zdmuchnąć auto na otwartej przestrzeni.