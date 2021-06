Intensywne opady, lokalnie nawet do 50 mm na metr kwadratowy, silny wiatr w porywach do 90 km/h oraz grad - tak zdaniem synoptyków może wyglądać czwartek. Zmian w pogodzie powinni spodziewać się przede wszystkim mieszkańcy Mazowsza oraz Lubelszczyzny.

Woda na osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Po południu strefa opadów przeniesie się na południowy wschód. Wciąż będzie bardzo ciepło, szczególnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Na Podkarpaciu termometry mogą pokazać do 33 stopni Celsjusza, na Podlasiu do 30 st., podobnie będzie w centrum i na Mazowszu.



Na Pomorzu w najcieplejszym momencie dnia temperatura w cieniu nie powinna przekroczyć 20 stopni. W zachodniej części kraju słupki rtęci wskażą około 23-24 stopni.

Front burzowo - deszczowy

W pierwszej połowie dnia deszczu i burz mogą spodziewać się mieszkańcy Lubelszczyzny, południowej części Mazowsza, ale także Dolnego Śląska i Kujaw. Momentami opady będą intensywne, będzie im również towarzyszył silny wiatr. Lokalnie może też pojawić się grad.



Po południu, około godziny 16 burze i deszcz pojawią się na południowym wschodzie kraju.

Sprzątanie po nawałnicach. Ponad 2,6 tys. strażackich interwencji



Ponad 2600 razy interweniowali strażacy po wtorkowych nawałnicach. Najczęściej byli wzywali do usuwania skutków burz w Wielkopolsce, Małopolsce, czy na Mazowszu.