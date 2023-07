Rzecznik IMGW podkreślił, że front najbardziej niebezpieczny będzie do godz. 2:00, a burze i zjawiska mu towarzyszące spowodowały, że synoptycy wydali ostrzeżenia nawet drugiego stopnia, ponieważ będzie im towarzyszyć ulewny deszcz i silny wiatr.

W krótkim czasie może spaść do 30-35 mm wody na metr kwadratowy, porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h, a im bliżej godzin popołudniowych - nawet do 100 km/h - ostrzegł Grzegorz Walijewski.