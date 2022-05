Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alerty dotyczą pięciu województw. Zaczną obowiązywać od godziny 13 we wtorek i potrwają do wieczora.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h" - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Prognoza IMGW dotyczy większości powiatów pięciu województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz opolskiego.



Prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych synoptycy ocenili na 80 procent.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



Jaki wtorek w pogodzie?

We wtorek na wschodzie Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W zachodniej połowie kraju przewaga zachmurzenie dużego, przelotne opady deszczu i burze. W centrum początkowo pogodnie, z upływem dnia wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Podczas burz prognozowana wysokość opadu do 15 mm, na Pomorzu Zachodnim do 20 mm.



Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 18 st. C na Pomorzu i nad morzem do 23 st. C na południu i południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, na zachodzie skręcający na zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 75 km/h.

W nocy w kraju zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie i w centrum kraju. W czasie burz opady do 15 mm, na południowym zachodzie do 25 mm. Nad ranem na zachodzie kraju lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 m.



Temperatura minimalna od 9 st. C do 13 st. C, cieplej na Warmii, około 14 st. C. Wiatr słaby, w czasie burz silniejszy, w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych.

Pochmurna środa

W środę w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz opady do 10 mm, na północnym wschodzie i południu kraju do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C na północy i w centrum do 23 st. C na wschodzie, w dolinach górskich i nad morzem miejscami od 15 st. C do 18 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zachodnich, w czasie burz silniejszy, w porywach do 65 km/h.