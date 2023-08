"Uwaga! Dziś (05.08) intensywne opady deszczu. Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" - SMS-y o takiej treści zostały rozesłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami z gradem wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obejmują one większość regionów Polski.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

RCB przypomina, by w przypadku zagrożenia podtopieniem przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku, zadbać o to, by telefon komórkowy był naładowany, zabezpieczyć budynek i przestawić samochód w niezagrożone miejsce.

"Pamiętaj, że o przypadkach, które twoim zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - podkreśla RCB.