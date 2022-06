Siedemdziesiąt siedem lat średnio żyjemy - my, Polacy. Trzy lata z życia spędzamy według badań statystycznych na pogawędkach o pogodzie. Tego tematu nie może zatem zabraknąć w "Siedmiu pytaniach o siódmej siedem" - konkretnie w porannym, wtorkowym programie w internetowym radiu RMF24.

/ Shutterstock

O pogodzie można rozmawiać niezobowiązująco, na zasadzie zagajenia albo zagadania krępującego milczenia. Wówczas mówi się o burzy, by nie było ciszy.

"Ależ się błyskało, widziała to pani?! A tak, a w dodatku, pan słyszał, jak grzmiało?!" Tak to zwykle brzmi, mniej więcej. Można do dyżurnego zestawu dodać inne wrażenia zmysłowe. "A czuła pani zapach ozonu po burzy? Proszę pana, czy czułam? Miałam w dłoniach grad!"



I tak się toczą codzienne rodaków rozmowy. Bogdan Zalewski nie będzie o pogodzie uprawiał small talk. Przeprowadzi wywiad z polskim łowcą burz. Nasz dziennikarz zaprosił Piotra Szustera, który na pytania o pioruny potrafi odpowiadać błyskawicznie i błyskotliwie.