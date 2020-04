Podcast: Fakty Najświeższe wiadomości z kraju i świata przygotowywane przez dziennikarzy i korespondentów RMF FM. Polityka, społeczeństwo, sport, kultura, ekonomia i nauka. Relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń. SUBSKRYBUJ

Domy opieki bez opieki państwa

NIK alarmuje, że władze tolerują od lat funkcjonowanie nielegalnych domów opieki. Wypalanie traw podczas suszy znów stało się przyczyną pożaru, tym razem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Na świecie USA i Chiny przerzucają się odpowiedzialnością za pandemię. Amerykanie wskazują, że wciąż nie dopuszczono międzynarodowej komisji do laboratorium w Wuhanie. Chińczycy sugerują, że wirus może pochodzić z wojskowego laboratorium w Maryland. Jednocześnie - jak podaje Washington Post - do internetu trafiły tysiące haseł do skrzynek mailowych instytutu wirusologicznego w Wuhanie, WHO, Banku Światowego, Fundacji Billa Gatesa oraz amerykańskich organizacji zdrowotnych. Trwa światowy wyścig po szczepionkę. Testy na ludziach są już prowadzone w USA i Chinach. Zaczynają się w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a niedługo ruszą również w Rosji.

Dzisiaj, 22 kwietnia