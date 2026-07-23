Zidane przejmie reprezentację Francji? Media wskazały termin

RMF24

Zinedine Zidane, ikona światowego futbolu i bohater francuskich kibiców, ma wkrótce objąć stanowisko selekcjonera reprezentacji Francji. Jak sugerują media, zostanie oficjalnie zaprezentowany już 28 lipca, a jego czteroletni kontrakt ma obowiązywać do mistrzostw świata w 2030 roku.

Francuskie media podają, że już 28 lipca poznamy oficjalnie następcę Didiera Deschampsa. Wszystko na to wskazuje, że będzie nim Zinedine Zidane – człowiek, który przez lata był symbolem sukcesów francuskiego futbolu. 54-letni mistrz świata z 1998 roku po raz kolejny stanie na czele „Trójkolorowych”, tym razem jako selekcjoner. To powrót, na który czekała cała piłkarska Francja.

Powrót legendy – od boiska do ławki trenerskiej

Zidane, który debiutował w reprezentacji 17 sierpnia 1994 roku, przez lata zachwycał kibiców swoją grą. Jego nazwisko na zawsze zapisało się w historii futbolu – zarówno jako lider drużyny narodowej, jak i gwiazda Realu Madryt. Teraz, trzydzieści dwa lata po swoim pierwszym meczu w barwach „Les Bleus”, ma rozpocząć nowy etap kariery. Jego doświadczenie, charyzma i sukcesy mają być gwarancją nowej jakości w reprezentacji Francji.

Jak wskazują francuskie media, Zidane już od kilku tygodni współpracuje z prezydentem francuskiej federacji Philippe’em Diallo, by jak najlepiej przygotować się do nowej roli. Kluczowe znaczenie ma dla niego dobór sztabu szkoleniowego. Według francuskich mediów, pierwszym asystentem zostanie David Bettoni, a drugim Hamidou Msaidie. Za analizę gry i obserwację przeciwników odpowiadać będzie Stephane Plancque. Cała trójka to sprawdzeni współpracownicy Zidane’a z czasów pracy w Realu Madryt.

Młode pokolenie pod czujnym okiem mistrza

Nowy selekcjoner doskonale rozumie, jak ważne jest szkolenie młodych talentów. W tej kwestii zamierza ściśle współpracować z Bernardem Diomedem, swoim bliskim przyjacielem i doświadczonym trenerem młodzieżowych reprezentacji Francji. To właśnie od świeżej krwi i nowych gwiazd zależeć będzie przyszłość „Les Bleus”.

Przed Zidane’em i jego sztabem niezwykle wymagający początek. Francja już we wrześniu rozegra cztery mecze Ligi Narodów w zaledwie jedenaście dni. Debiut nowego selekcjonera ma przypaść na 25 września. Wtedy to w wyjazdowym starciu Francja zmierzy się z Turcją. Następnie „Trójkolorowi” zagrają z Belgią i Włochami, a emocje sięgną zenitu podczas rewanżu z Belgami na legendarnym Stade de France.