RMF24

Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski i jeden z najwybitniejszych napastników w historii futbolu, opuszcza Europę i przenosi się za ocean – poinformował Fabrizio Romano. Według niego Lewandowski doszedł do porozumienia z Chicago Fire i już wkrótce zadebiutuje w Major League Soccer.

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego trwała od kilku miesięcy i była szeroko komentowana zarówno w Polsce, jak i na świecie. Teraz wszystko stało się jasne. Tak przynajmniej twierdzi Fabrizio Romano. Według niego Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire i już wkrótce rozpocznie nowy rozdział swojej imponującej kariery.

Padło słynne „Here we go!”

Fabrizio Romano uchodzi za wiarygodne źródło, jeśli chodzi o transfery piłkarzy. Na platformie X Romano napisał: „Polski napastnik zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie i mieście dwa tygodnie temu. Lewandowski podpisze kontrakt na początku przyszłego tygodnia i jest gotowy na nowy rozdział w MLS”.

Decyzja Lewandowskiego o przeprowadzce do USA nie jest zaskoczeniem dla osób śledzących jego karierę. Od miesięcy pojawiały się głosy, że „Lewy” szuka nowych wyzwań i rozważa grę w Major League Soccer. Chicago Fire to klub z tradycjami, który od lat marzył o pozyskaniu wielkiej gwiazdy światowego formatu.

Wizyta Lewandowskiego w Chicago dwa tygodnie temu była kluczowa – piłkarz miał okazję zobaczyć miasto, poznać infrastrukturę klubu i porozmawiać z władzami zespołu. Wszystko wskazuje na to, że oferta Chicago Fire była na tyle atrakcyjna, że przekonała kapitana reprezentacji Polski do podjęcia tej decyzji.