RMF24

Thomas Mueller i Mats Hummels grali razem zarówno w Bayernie Monachium, jak i reprezentacji Niemiec (Fot. Felix Hörhager)

Thomas Mueller i Mats Hummels grali razem zarówno w Bayernie Monachium, jak i reprezentacji Niemiec (Fot. Felix Hörhager) / PAP/EPA

Jak przekazał klub, w skład grupy inwestycyjnej weszli Thomas Mueller, Mats Hummels, Yann Sommer i Lucas Hernandez - niegdyś czołowi zawodnicy Bayernu Monachium.

Komunikat klubu

„Estrela da Amadora niniejszym informuje o zakończeniu procesu przejęcia większościowego pakietu udziałów (stanowiącego 90 proc. kapitału zakładowego spółki) przez międzynarodowe konsorcjum kierowane przez firmy ADvantage i LEAD, przy wsparciu KI Group” – przekazano w komunikacie klubu.

Nowa struktura akcjonariatu łączy inwestorów posiadających doświadczenie w sporcie, inwestycjach i technologii, jak również grupę inwestorów strategicznych związanych z międzynarodowym futbolem, w tym wspomnianą czwórkę byłych graczy Bundesligi.

Wspomniani piłkarze przed laty grali w Bayernie Monachium, z którym osiągali znaczące sukcesy nie tylko w Bundeslidze, lecz także w rozgrywkach międzynarodowych. Dość powiedzieć, że Mueller ma na koncie 35 trofeów, co czyni go najbardziej utytułowanym niemieckim piłkarzem.

Przegrane karne z Ruchem Chorzów

Estrela da Amadora to klub, który jak dotąd nie odnosił wielu sukcesów. Za największy należy uznać wywalczenie w 1990 roku Pucharu Portugalii. Osiem lat później Portugalczycy trafili w 3. rundzie eliminacji - nieistniejącego już - Pucharu Intertoto na Ruch Chorzów, z którym dwukrotnie zremisowali po 1:1. Do wyłonienia zwycięzcy tej rywalizacji potrzebne były rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy z Górnego Śląska.