Polskie kluby poznały rywali w europejskich pucharach. Losowanie trzeciej rundy za nami

RMF24

Polskie drużyny już wiedzą, z kim mogą zmierzyć się w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Losowanie w szwajcarskim Nyonie przyniosło kilka hitowych zestawień. Kto stanie na drodze Lecha Poznań, Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok, GKS-u Katowice i Rakowa Częstochowa?

Lech Poznań i Górnik Zabrze walczą o Ligę Mistrzów

W siedzibie UEFA w Nyonie rozlosowano pary trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań, jeśli upora się z duńskim Aarhus GF, w kolejnej fazie zmierzy się ze zwycięzcą meczu Sabah Baku (Azerbejdżan) - KuPS Palloseura (Finlandia). Górnik Zabrze, podążający ścieżką ligową, w przypadku wyeliminowania Fenerbahce Stambuł, stanie naprzeciw lepszej drużyny z pary Sturm Graz (Austria) - Heart of Midlothian FC (Szkocja).

Spotkania zaplanowano na 4-5 i 11 sierpnia. Przypomnijmy, że w tym sezonie po raz pierwszy w eliminacjach Champions League startują dwa polskie kluby. Jeśli nie powiedzie im się w 2. rundzie, przeniosą się do Ligi Europy.

Jagiellonia Białystok zagra z Rangersami w Lidze Europy

W Lidze Europy Jagiellonia Białystok czeka prawdziwe wyzwanie. W trzeciej rundzie kwalifikacyjnej rywalem „Jagi” będzie utytułowany szkocki Rangers FC. Pierwszy mecz już 6 sierpnia w Białymstoku, rewanż tydzień później w Szkocji.

Jeśli Lech Poznań lub Górnik Zabrze odpadną z eliminacji Ligi Mistrzów, dołączą do tej fazy Ligi Europy. Lechici wówczas zmierzą się z przegranym z pary Klaksvik (Wyspy Owcze) - Żalgiris Kowno (Litwa), a Górnik zagra ze zwycięzcą dwumeczu Twente FC (Holandia) - Ferencvaros Budapeszt (Węgry).

GKS Katowice i Raków Częstochowa w grze o Ligę Konferencji

GKS Katowice, który wraca do europejskich pucharów po 23 latach, w drugiej rundzie zmierzy się ze słowackim MSK Żilina. Jeśli „Gieksa” awansuje, w trzeciej rundzie czeka na nią lepszy z pary Hapoel Tel Awiw (Izrael) - Łudogorec Razgrad (Bułgaria). Katowiczanie pierwsze spotkanie rozegrają na wyjeździe.

Raków Częstochowa w drugiej rundzie Ligi Konferencji zagra z maltańskim Valletta FC. W przypadku awansu, w trzeciej rundzie zmierzy się z przegranym rywalizacji Hammarby (Szwecja) - Anderlecht Bruksela (Belgia), które wcześniej powalczą w eliminacjach Ligi Europy. Raków będzie gospodarzem pierwszego meczu.