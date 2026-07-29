Polskie kluby grają o Ligę Mistrzów. Lech Poznań blisko awansu, Górnik Zabrze przed wyzwaniem

RMF24

Przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Lech Poznań i Górnik Zabrze staną dziś do walki o awans do 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. „Kolejorz” jest o krok od sukcesu, a Górnik musi odrobić straty z pierwszego meczu. Sprawdzamy, co czeka polskie drużyny i jakie scenariusze mogą się dziś zrealizować.

Lech Poznań już w pierwszym spotkaniu z Aarhus GF wypracował sobie solidną przewagę. Zwycięstwo 4:1 na wyjeździe daje „Kolejorzowi” komfortową sytuację przed rewanżem przy Bułgarskiej. Poznaniacy mogą nawet pozwolić sobie na dwubramkową porażkę i wciąż będą mogli świętować awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

W przypadku awansu Lech zmierzy się z azerskim Sabah Baku, w którego barwach występuje były piłkarz poznaniaków, Tymoteusz Puchacz. Jeśli poznaniacy nie utrzymają przewagi i odpadną z rozgrywek, zagrają w eliminacjach Ligi Europy, gdzie mogą trafić na KI Klaksvik lub Żalgiris Kowno.

Górnik Zabrze przed trudnym zadaniem

Znacznie trudniejsze zadanie stoi przed Górnikiem Zabrze. Wicemistrz Polski przegrał w Stambule z Fenerbahce 0:1 i dziś musi odrobić straty na własnym stadionie. Rywal nie należy do najłatwiejszych, ale kibice liczą na niespodziankę i awans do kolejnej rundy.

Jeśli Górnikowi uda się pokonać wicemistrza Turcji, w następnej fazie zmierzy się ze Sturmem Graz, w którym występuje Szymon Włodarczyk. W przypadku niepowodzenia zabrzan czeka walka w eliminacjach Ligi Europy z FC Twente Enschede lub Ferencvarosem Budapeszt.

Wieczór pełen emocji

Spotkanie Lecha z Aarhus rozpocznie się o godzinie 19:00, natomiast Górnik wyjdzie na murawę przeciwko Fenerbahce godzinę później.