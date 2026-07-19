Pierwsza połowa finału bez bramek. Kontuzja zawodnika Argentyny

RMF24

Trenera Argentyny został zmuszony dokonać zmiany. Lisandro Martinez nie jest w stanie kontynuować gry. W jego miejsce wszedł Nicolas Otamendi.

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Na East Rutherford pod Nowym Jorkiem naprzeciw siebie stanęły dwie najwyżej notowane drużyny rankingu FIFA – Hiszpania i Argentyna, aktualni mistrzowie swoich kontynentów. Na szali leży prestiż i miano najlepszej reprezentacji globu.

Trener Argentyny Lionel Scaloni postanowił ożywić nieco grę swojego zespołu i po przerwie w miejsce Nicolasa Gonzaleza wszedł Leandro Paredes.

W pierwszej połowie meczu finałowego nie oglądaliśmy bramek.

W 44. minucie na boisku pojawił się Nicolas Otamendi w miejsce kontuzjowanego Lisandro Martineza.

Od pierwszego gwizdka Hiszpanie przeważali, ale i Argentyńczycy mieli swoje szanse.

Mecz finałowy ogląda z trybun m.in. prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania, a także wiele gwiazd światowej rozrywki.

Przerwa finałowego meczu byłą dość nietypowa. Została urozmaicona artystycznymi występami i trwała znacznie dłużej niż 15 minut.

Finał 23. edycji mistrzostw świata

Hiszpanie mają szansę na drugi tytuł mistrza świata w historii – pierwszy zdobyli w 2010 roku, kiedy to ich tiki-taka podbiła serca kibiców na całym świecie. Z kolei Argentyna prowadzona przez Lionela Messiego może sięgnąć po czwarty triumf i dołączyć do elitarnego grona ekip, które obroniły tytuł mistrza świata. Wcześniej ta sztuka udała się tylko Włochom w 1938 roku i Brazylii w 1962.

Hiszpania awansowała do finału po zwycięstwie nad Francją. Z kolei Argentyna w półfinale pokonała Anglię.

Składy Argentyny i Hiszpanii

Trenerzy obu drużyn – Lionel Scaloni i Luis de la Fuente – ogłosili wyjściowe jedenastki, które powalczą o najcenniejsze trofeum w świecie futbolu.

W ekipie Albicelestes nie mogło zabraknąć Lionela Messiego, który prowadzi drużynę jako kapitan. W porównaniu do półfinału z Anglią (2:1), w podstawowym składzie pojawili się Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul i Nicolas Gonzalez – wszyscy trzej w poprzednim spotkaniu zaczynali na ławce rezerwowych.

Hiszpanie natomiast nie kombinują – trener de la Fuente postawił na dokładnie tę samą jedenastkę, która w półfinale pokonała Francję 2:0.

Hiszpania: Unai Simon - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Rodri (kapitan), Fabian Ruiz, Dani Olmo, Alex Baena - Mikel Oyarzabal.

Argentyna: Emiliano Martinez - Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico - Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Nicolas Gonzalez - Lionel Messi (kapitan), Julian Alvarez.

Mesz sędziuje Slavko Vincić ze Słowenii.

Złoty symbol piłkarskiej chwały

Puchar Świata FIFA to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli sportu na świecie. Mierzy 36 centymetrów wysokości, waży nieco ponad sześć kilogramów i wykonany jest z 18-karatowego złota. To właśnie to trofeum w niedzielny wieczór uniesie w górę kapitan zwycięskiej drużyny.

Obecny puchar jest drugim w dziejach mistrzostw świata. Jego poprzednik, słynny Puchar Julesa Rimeta, przeszedł do legendy nie tylko dzięki piłkarskim emocjom, ale i sensacyjnym wydarzeniom. Trofeum dwukrotnie padło łupem złodziei – najpierw w Anglii w 1966 roku, gdzie po kilku dniach poszukiwań odnalazł je pies o imieniu Pickles, a następnie w 1983 roku w Brazylii, gdzie po zdobyciu przez Canarinhos trzeciego tytułu mistrza świata, puchar został im przekazany na własność. Niestety, tym razem nie udało się go odzyskać – wszystko wskazuje na to, że został przetopiony.

Historyczny mundial: rekordy, nowości i przyszłość turnieju

Tegoroczne mistrzostwa świata już teraz przeszły do historii. Po raz pierwszy turniej zorganizowały trzy kraje: USA, Kanada i Meksyk. Po raz pierwszy też wzięło w nim udział aż 48 reprezentacji, co wydłużyło rywalizację do rekordowych 39 dni i aż 104 spotkań. To najdłuższy i największy mundial w dziejach piłki nożnej.

Kolejna edycja mistrzostw świata odbędzie się w 2030 roku, a jej gospodarzami będą Hiszpania, Portugalia i Maroko. Co ciekawe, pierwsze trzy mecze zostaną rozegrane w Ameryce Południowej – w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju – na stulecie pierwszego mundialu, który odbył się w 1930 roku.