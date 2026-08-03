RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

„Najpiękniejsza chwila w życiu” reprezentanta Polski. Został ojcem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 sierpnia (12:14)

Pierwszego sierpnia Jakub Kamiński, reprezentant Polski grający obecnie w Benfice Lizbona, poinformował, że został ojcem. W mediach społecznościowych opublikował fotografię dziecka. Syn piłkarza, Benedykt, otrzymał od ojca wyjątkowy prezent związany z futbolem.

„Najpiękniejsza chwila w życiu” reprezentanta Polski. Został ojcem
Jakub Kamiński /Shutterstock
  • Jakub Kamiński, piłkarz reprezentacji Polski i Benfica Lizbona, został ojcem.
  • Jego syn Benedykt otrzymał od taty wyjątkowy prezent – klubowy szalik Benfiki z imieniem i nazwiskiem.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Jakub Kamiński, jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Polski, przeżywa właśnie najpiękniejsze chwile swojego życia. W lizbońskim szpitalu na świat przyszedł jego syn, Benedykt. Szczęśliwy tata nie krył wzruszenia i radości, publikując na Instagramie zdjęcia z porodówki oraz pierwsze rodzinne fotografie. 

Zobacz materiał na Instagramie

 

„Największe błogosławieństwo i najpiękniejsza chwila w życiu” – napisał pod zdjęciami.

Mały Benedykt już z klubowym szalikiem

Benedykt Kamiński nie musiał długo czekać na swój pierwszy piłkarski gadżet. Jakub Kamiński zadbał, by syn od urodzenia czuł sportową atmosferę – podarował mu specjalny szalik Benfiki Lizbona z jego imieniem i nazwiskiem. 

Pod postem Kamińskiego natychmiast pojawiły się setki gratulacji. Do życzeń dołączyli m.in. Piotr Zieliński oraz Jan Bednarek. Gratulacje przesłali także przedstawiciele Benfiki oraz klubów, w których wcześniej występował Kamiński: Lecha Poznań oraz 1.FC Koeln.

Sukcesy na boisku i w życiu prywatnym

Dla Jakuba Kamińskiego to wyjątkowy rok – nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Latem piłkarz był bohaterem głośnego transferu z 1.FC Koeln do Benfiki Lizbona za 17 milionów euro. 

Piłkarz regularnie występuje w reprezentacji Polski, a teraz może cieszyć się także z roli ojca. Przed nim nowe wyzwania – zarówno na murawie, jak i poza nią.

Źródło: RMF24
Tagi: Jakub Kamiński

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: