„Najpiękniejsza chwila w życiu” reprezentanta Polski. Został ojcem

RMF24

Pierwszego sierpnia Jakub Kamiński, reprezentant Polski grający obecnie w Benfice Lizbona, poinformował, że został ojcem. W mediach społecznościowych opublikował fotografię dziecka. Syn piłkarza, Benedykt, otrzymał od ojca wyjątkowy prezent związany z futbolem.

Jakub Kamiński, jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Polski, przeżywa właśnie najpiękniejsze chwile swojego życia. W lizbońskim szpitalu na świat przyszedł jego syn, Benedykt. Szczęśliwy tata nie krył wzruszenia i radości, publikując na Instagramie zdjęcia z porodówki oraz pierwsze rodzinne fotografie.

„Największe błogosławieństwo i najpiękniejsza chwila w życiu” – napisał pod zdjęciami.

Mały Benedykt już z klubowym szalikiem

Benedykt Kamiński nie musiał długo czekać na swój pierwszy piłkarski gadżet. Jakub Kamiński zadbał, by syn od urodzenia czuł sportową atmosferę – podarował mu specjalny szalik Benfiki Lizbona z jego imieniem i nazwiskiem.

Pod postem Kamińskiego natychmiast pojawiły się setki gratulacji. Do życzeń dołączyli m.in. Piotr Zieliński oraz Jan Bednarek. Gratulacje przesłali także przedstawiciele Benfiki oraz klubów, w których wcześniej występował Kamiński: Lecha Poznań oraz 1.FC Koeln.

Sukcesy na boisku i w życiu prywatnym

Dla Jakuba Kamińskiego to wyjątkowy rok – nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Latem piłkarz był bohaterem głośnego transferu z 1.FC Koeln do Benfiki Lizbona za 17 milionów euro.

Piłkarz regularnie występuje w reprezentacji Polski, a teraz może cieszyć się także z roli ojca. Przed nim nowe wyzwania – zarówno na murawie, jak i poza nią.