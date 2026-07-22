Messi z Mbappe i Vozinhą w drużynie marzeń. Oto cała jedenastka

RMF24

Kibice z całego świata wybrali jedenastkę marzeń zakończonych właśnie mistrzostw świata. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele aż sześciu federacji, a najwięcej głosów na pozycji bramkarza zdobył Vozinha z Republiki Zielonego Przylądka.

W ogłoszonej przez FIFA Drużynie Marzeń (Dream XI) mundialu znalazło się trzech reprezentantów Hiszpanii, która sięgnęła po tytuł mistrza świata. Kibice docenili Pedro Porro, Marca Cucurellę oraz Rodriego. Z finalistów turnieju, Argentyny, do jedenastki trafili Lisandro Martinez oraz Lionel Messi.

Wśród wyróżnionych nie zabrakło także trzech Francuzów: Dayota Upamecano, Michaela Olise oraz króla strzelców turnieju Kyliana Mbappe, który zdobył aż 10 bramek. Do Drużyny Marzeń dołączyli również Anglik Jude Bellingham oraz Norweg Erling Haaland.

Największym zaufaniem kibiców cieszył się bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, Vozinha, który na swojej pozycji otrzymał aż 39,6 procenta głosów. To właśnie on stanął między słupkami w jedenastce marzeń.

Skład Drużyny Marzeń FIFA