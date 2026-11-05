Lech Poznań przegrał z Benficą w meczu czwartej kolejki Ligi Europy

RMF24

Piłkarze Lecha Poznań przegrali w Lizbonie z Benficą 1:3 (0:1) w meczu czwartej kolejki Ligi Europy. Mistrzowie Polski doznali trzeciej porażki w rozgrywkach; w następnym spotkaniu 26 listopada zmierzą się na wyjeździe z belgijskim Royale Union Saint-Gilloise.

„Kolejorz” rozpoczął spotkanie od łatwo straconego gola

Poznaniacy nie sprawili prezentu swojemu trenerowi Nielsowi Frederiksenowi, który w czwartek obchodził 56. urodziny. Lechici przegrali trzeci pojedynek w LE i spadli na przedostatnie miejsce w tabeli.

Zespół ze stolicy Wielkopolski w 2020 roku rywalizował z Benficą w fazie grupowej Ligi Europy – oba spotkania zakończyły się pewnymi zwycięstwami Portugalczyków (4:2 i 4:0). Minęło sześć lat, a różnica poziomu między tymi zespołami nadal jest wyraźna.

„Kolejorz” nie po raz pierwszy w tych rozgrywkach rozpoczął spotkanie od łatwo straconego gola. Po stracie piłki przez Yannicka Agnero gospodarze wyprowadzili szybki atak. Andreas Schjelderup płasko dośrodkował w pole karne, ale wydawało się, że lechici zażegnają niebezpieczeństwo. Mateusz Lis miał jednak kłopoty z opanowaniem piłki i Rafa Silva przy biernej postawie obrońców na raty wepchnął futbolówkę do siatki. Strzelec gola jest jedynym piłkarzem Benfiki, który sześć lat temu uczestniczył w meczach z Lechem w Lidze Europy.

Poznaniacy długo nie mogli odnaleźć swojego rytmu, a gospodarze szukali drugiego gola i tych okazji mieli sporo. Większość akcji inicjowana była przez Schjelderupa, lecz jego koledzy nie potrafili skorzystać z dobrych podań Norwega. Kilka okazji miał Claudio Echeverri, ale jego uderzenia nie były zbyt precyzyjne.

Poznaniacy często nie radzili sobie z pressingiem rywala, nie potrafili też dłużej utrzymać się przy piłce. Ofensywa „Kolejorza”, która jest postrachem na boiskach ekstraklasy, na Estadio da Luz praktycznie nie istniała. Gwiazdy Lecha, Patrik Walemark i Pablo Rodriguez, nie były w stanie wykreować choćby namiastkę groźnej sytuacji. Anemiczny strzał Rodrigueza nie mógł zaskoczyć Anatolija Trubina.

W końcówce pierwszej odsłony mistrzowie Polski mieli sporo szczęścia. Schjelderup w sytuacji sam na sam uderzył obok Lisa, ale Terry Yegbe, wybijając piłkę z pustej bramki, trafił w poprzeczkę i ostatecznie futbolówka znalazła się w rękach bramkarza gości.

Po godzinie gry podopieczni Frederiksena wreszcie pokazali nieco lepsze oblicze

Początek drugiej połowy znów należał do Lizbończyków, m.in. Rafa Silva mógł ponownie wpisać się na listę strzelców, lecz Michał Gurgul w ostatniej chwili zablokował uderzenie portugalskiego skrzydłowego. Kilka minut później po dość efektownej akcji Daniel Banjaqui zbyt lekko uderzył, by zaskoczyć Lisa.

Po godzinie gry podopieczni Frederiksena wreszcie pokazali nieco lepsze oblicze. Akcje mistrzów Polski wreszcie mogły się podobać i stwarzały więcej zagrożenia pod bramką Benfiki. Kąśliwe dośrodkowanie Rodrigueza nie znalazło adresata, choć Agnero był bardzo blisko piłki.

Portugalczykom także zdarzały się błędy, w 63. minucie Banjaqui łatwo stracił piłkę na rzecz Luisa Palmy. Honduranin błyskawicznie dograł do Walemarka, ale Trubin fantastycznie zachował się przy uderzeniu głową Szweda.

Piłkarze Benfiki szybko otrząsnęli się z przewagi gości i wyprowadzili kontratak, który na gola zamienił wprowadzony kilka minut wcześniej Argentyńczyk Gianluca Prestianni.

Lech w końcu skutecznie odpowiedział po fatalnym zachowaniu Enzo Barrenechei. Obrońca gospodarzy przy wyprowadzaniu akcji podał do… Leo Bengtssona, a ten posłał piłkę do pustej bramki, gdyż Trubin nie zdążył wrócić na swoje przedpole.

Poznaniacy przez 20 minut mogli mieć nadzieję na uzyskanie korzystnego wyniku, ale też w końcówce nie byli już tak groźni pod bramką przeciwnika. W ostatniej minucie Lizbończycy postawili kropkę nad „i” – Georgij Sudakow niemal skopiował akcję Prestianniego i z ostrego kąta po raz trzeci zmusił do kapitulacji Lisa.

W zespole Benfiki nie wystąpił wracający po kontuzji Jakub Kamiński. Wychowanek poznańskiego klubu, który latem dołączył do Lizbończyków, bardzo liczył na występ przeciwko swojej byłej drużynie, ale ostatecznie całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.

Podsumowanie meczu

Benfica Lizbona – Lech Poznań 3:1 (1:0).

Bramki: 1:0 Rafa Silva (6), 2:0 Gianluca Prestianni (67), 2:1 Leo Bengtsson (72), 3:1 Georgij Sudakow (90).

Żółte kartki: Benfica – Daniel Banjaqui, Manu Silva. Lech – Yannick Agnero.

Sędzia: Martin Matosa (Słowenia).

Benfica Lizbona: Anatolij Trubin – Daniel Banjaqui, Tomas Araujo, Alessandro Circati, Souffian El Karouani – Rafa Silva (62. Gianluca Prestianni), Manu Silva (62. Enzo Barrenechea), Claudio Echeverri (62. Fredrik Aursnes), Georgij Sudakow, Andreas Schjelderup (82. Dodi Lukebakio) – Jhon Duran.

Lech Poznań: Mateusz Lis – Joel Pereira (80. Robert Gumny), Mateusz Skrzypczak, Terry Yegbe, Michał Gurgul – Patrik Walemark (71. Leo Bengtsson), Radosław Murawski, Pablo Rodriguez (71. Filip Jagiełło), Antoni Kozubal (71. Gustav Berggren), Daniel Hakans (62. Luis Palma) – Yannick Agnero.