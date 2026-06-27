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Legia żegna Kacpra Urbańskiego. 21-letni pomocnik opuszcza Łazienkowską

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (18:52) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (19:00)

To koniec przygody Kacpra Urbańskiego z Legią Warszawa. Stołeczny klub poinformował o rozwiązaniu kontraktu z młodym pomocnikiem za porozumieniem stron.

Legia żegna Kacpra Urbańskiego. 21-letni pomocnik opuszcza Łazienkowską
Kacper Urbański /Shutterstock
  • Kacper Urbański rozstał się z Legią Warszawa za porozumieniem stron, kończąc swoją przygodę z klubem.
  • Pomocnik dołączył do Legii we wrześniu ubiegłego roku z włoskiej Bolonii i rozegrał 28 meczów, zdobywając jedną bramkę oraz trzy asysty.
  • Mimo przeciętnych statystyk, Urbański był chwalony za zaangażowanie i waleczność, a klub podziękował mu za grę i życzy powodzenia na dalszej karierze.

Kacper Urbański dołączył do Legii Warszawa we wrześniu ubiegłego roku, przechodząc z włoskiej Bolonii. Transfer młodego pomocnika był szeroko komentowany w środowisku piłkarskim – oczekiwano, że 21-latek wniesie do zespołu świeżość i kreatywność w środku pola. Urbański, mający już na koncie występy w reprezentacji Polski, miał być jednym z filarów Legii.

W barwach stołecznego klubu Urbański rozegrał łącznie 28 spotkań: 21 w PKO BP Ekstraklasie, sześć w rozgrywkach Ligi Europy oraz jedno w Pucharze Polski. W tym czasie zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Choć liczby nie są najlepsze, to jednak młody pomocnik często był chwalony za zaangażowanie, waleczność i umiejętność gry kombinacyjnej.

Decyzja o rozwiązaniu kontraktu z Kacprem Urbańskim została podjęta za porozumieniem stron. Oficjalny komunikat Legii Warszawa jest krótki i rzeczowy: „Klub dziękuje Kacprowi za grę przy Łazienkowskiej i życzy powodzenia w dalszej karierze”. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Legia Warszawa

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