Jest reakcja władz Rakowa na słabe wyniki. Dawid Kroczek zwolniony

Kroczek objął funkcję trenera pierwszej drużyny Rakowa Częstochowy w maju 2026 roku, zastępując na tym stanowisku Łukasza Tomczyka, z którym klub rozstał się po przegranym finale Pucharu Polski. Raków uległ wówczas Górnikowi Zabrze 0:2.
Zaledwie trzy miesiące później z funkcją trenera Rakowa żegna się także Dawid Kroczek, o czym w poniedziałek po południu, poinformował klub z Częstochowy. „Trenerze, dziękujemy za wykonaną pracę i życzymy powodzenia w dalszej karierze” - czytamy w komunikacie klubu.
Raków startu sezonu 2026/27 nie może zaliczyć do udanych. Dość powiedzieć, że w Ekstraklasie nie wygrał jeszcze meczu. Zanotował 4 porażki w 4 meczach i zamyka tabelę.
Niepowodzeniem zakończyły się też zmagania w arenie międzynarodowej. Raków dotarł do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji, ale decydujące starcie z Hajdukiem Split przegrał i to klub z Chorwacji cieszył się z awansu do fazy ligowej tych rozgrywek.
Bilans byłego już trenera „Medalików” to 6 zwycięstw, 2 remisy i 6 porażek. Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi 37-latka na stanowisku szkoleniowca Rakowa Częstochowa.