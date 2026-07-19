Jest bramka! Ferran Torres daje Hiszpanii prowadzenie

RMF24

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Na East Rutherford pod Nowym Jorkiem naprzeciw siebie stanęły dwie najwyżej notowane drużyny rankingu FIFA – Hiszpania i Argentyna, aktualni mistrzowie swoich kontynentów. Na szali leży prestiż i miano najlepszej reprezentacji globu.

W pierwszej połowie meczu finałowego nie oglądaliśmy bramek. Od pierwszego gwizdka Hiszpanie przeważali, ale i Argentyńczycy też mieli swoje szanse. Druga połowa zaczęła się od coraz bardziej śmiałych ataków Hiszpanów. Podopieczni Luis de la Fuente mieli kilka groźnych sytuacji. Argentyna przez 90 minut czasu podstawowego nie oddała strzału na bramkę Hiszpanów.

Trener Argentyny został zmuszony dokonać zmiany jeszcze w trakcie pierwszej połowy. Lisandro Martinez nie był w stanie kontynuować gry. W jego miejsce wszedł Nicolas Otamendi. Do tego w przerwie Lionel Scaloni wymienił Nicolasa Gonzaleza na Leandro Paredesa, a w 58 minucie Gonzalo Montiela zastąpił Nahuel Molina.

W hiszpańskiej drużynie także doszło do zmian. W 62 minucie Mikela Oyarzabala zastąpił Ferran Torres, a Fabiana Ruiza Pedri.

W 70 minucie na boisku po stronie Argentyny pojawili się Giuliano Simeone oraz Facundo Medina w miejsce Rodrigo de Paula i Cristiana Gabriela Romero. Pięć minut później zmian dokonał trener Hiszpani. Nico Williams wszedł na boisko w miejsce Alexa Baeny, a Mikel Merino zastąpił Danego Olmo.

W pierwszej części dogrywki Hiszpania również przeważała i coraz groźniej atakowała bramkę Argentyny. Jednak nadal nie oglądaliśmy bramek. 99 minucie hiszpański zawodnik Aymeric Laporte zszedł z boiska. W jego miejsce wszedł Eric Garcia. Boisko opuścił także Rodri, a zastąpił go Martin Zubimendi. Argentyna także dokonała roszad. Marcos Senesi wszedł w miejsce Juliana Alvareza.

Mecz finałowy ogląda z trybun m.in. prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania, a także wiele gwiazd światowej rozrywki. NA stadionie zasiadło 80 663 widzów.

Przerwa finałowego meczu byłą dość nietypowa. Została urozmaicona artystycznymi występami i trwała znacznie dłużej niż 15 minut. Jak podał Mateusz Borek, przerwa trwała ponad 27 minut.

Finał 23. edycji mistrzostw świata

Hiszpanie mają szansę na drugi tytuł mistrza świata w historii – pierwszy zdobyli w 2010 roku, kiedy to ich tiki-taka podbiła serca kibiców na całym świecie. Z kolei Argentyna prowadzona przez Lionela Messiego może sięgnąć po czwarty triumf i dołączyć do elitarnego grona ekip, które obroniły tytuł mistrza świata. Wcześniej ta sztuka udała się tylko Włochom w 1938 roku i Brazylii w 1962.

Hiszpania awansowała do finału po zwycięstwie nad Francją. Z kolei Argentyna w półfinale pokonała Anglię.

Składy Argentyny i Hiszpanii

Trenerzy obu drużyn – Lionel Scaloni i Luis de la Fuente – ogłosili wyjściowe jedenastki, które powalczą o najcenniejsze trofeum w świecie futbolu.

W ekipie Albicelestes nie mogło zabraknąć Lionela Messiego, który prowadzi drużynę jako kapitan. W porównaniu do półfinału z Anglią (2:1), w podstawowym składzie pojawili się Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul i Nicolas Gonzalez – wszyscy trzej w poprzednim spotkaniu zaczynali na ławce rezerwowych.

Hiszpanie natomiast nie kombinują – trener de la Fuente postawił na dokładnie tę samą jedenastkę, która w półfinale pokonała Francję 2:0.

Hiszpania: Unai Simon - Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Rodri (kapitan), Fabian Ruiz, Dani Olmo, Alex Baena - Mikel Oyarzabal.

Argentyna: Emiliano Martinez - Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico - Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Nicolas Gonzalez - Lionel Messi (kapitan), Julian Alvarez.

Mesz sędziuje Slavko Vincić ze Słowenii.

Złoty symbol piłkarskiej chwały

Puchar Świata FIFA to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli sportu na świecie. Mierzy 36 centymetrów wysokości, waży nieco ponad sześć kilogramów i wykonany jest z 18-karatowego złota. To właśnie to trofeum w niedzielny wieczór uniesie w górę kapitan zwycięskiej drużyny.

Obecny puchar jest drugim w dziejach mistrzostw świata. Jego poprzednik, słynny Puchar Julesa Rimeta, przeszedł do legendy nie tylko dzięki piłkarskim emocjom, ale i sensacyjnym wydarzeniom. Trofeum dwukrotnie padło łupem złodziei – najpierw w Anglii w 1966 roku, gdzie po kilku dniach poszukiwań odnalazł je pies o imieniu Pickles, a następnie w 1983 roku w Brazylii, gdzie po zdobyciu przez Canarinhos trzeciego tytułu mistrza świata, puchar został im przekazany na własność. Niestety, tym razem nie udało się go odzyskać – wszystko wskazuje na to, że został przetopiony.

Historyczny mundial: rekordy, nowości i przyszłość turnieju

Tegoroczne mistrzostwa świata już teraz przeszły do historii. Po raz pierwszy turniej zorganizowały trzy kraje: USA, Kanada i Meksyk. Po raz pierwszy też wzięło w nim udział aż 48 reprezentacji, co wydłużyło rywalizację do rekordowych 39 dni i aż 104 spotkań. To najdłuższy i największy mundial w dziejach piłki nożnej.

Kolejna edycja mistrzostw świata odbędzie się w 2030 roku, a jej gospodarzami będą Hiszpania, Portugalia i Maroko. Co ciekawe, pierwsze trzy mecze zostaną rozegrane w Ameryce Południowej – w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju – na stulecie pierwszego mundialu, który odbył się w 1930 roku.