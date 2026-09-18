Jan Urban ogłosił kadrę na Ligę Narodów. Przed Polakami cztery mecze

RMF24

Kadra Polski na mecze Ligi Narodów:

Bramkarze: Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.

Obrońcy: Jan Bednarek, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Wojciech Mońka, Kacper Potulski, Tymoteusz Puchacz, Przemysław Wiśniewski, Norbert Wojtuszek.

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Wiktor Nowak, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński.

Napastnicy: Adrian Benedyczak, Robert Lewandowski, Karol Świderski, Mateusz Żukowski.

Liga Narodów: Kiedy mecze Polaków?

Biało-czerwoni zagrają kolejno: z Bośnią i Hercegowiną 25 września w Warszawie, trzy dni później ze Szwecją w Sztokholmie (Solna), 2 października z Rumunią, ponownie na PGE Narodowym, a po kolejnych trzech dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami w Zenicy.

Pozostałe dwa spotkania Polacy rozegrają w listopadzie - na wyjeździe z Rumunią (14.11) i trzy dni później we Wrocławiu ze Szwecją.

Polska - Bośnia i Hercegowina (25 września, 20.45, Warszawa)

(25 września, 20.45, Warszawa) Szwecja - Polska (28 września, 20:45, Solna)

(28 września, 20:45, Solna) Polska - Rumunia (2 października, 20.45, Warszawa)

(2 października, 20.45, Warszawa) Bośnia i Hercegowina - Polska (5 października, 20.45, Warszawa)

(5 października, 20.45, Warszawa) Rumunia - Polska (14 listopada, 20.45, Bukareszt)

(14 listopada, 20.45, Bukareszt) Polska - Szwecja (17 listopada, 20.45, Wrocław)

Długie zgrupowanie i walka o awans

16-dniowe zgrupowanie w Warszawie rozpocznie się w poniedziałek, ale tego dnia nie są planowane aktywności medialne. Zawodnicy przyjadą dosyć późno, mają zbiórkę do godz. 18. Dlatego pierwszy trening będzie dopiero we wtorek.

Biało-Czerwoni do dywizji B Ligi Narodów spadli - jeszcze pod wodzą Michała Probierza - jesienią 2024 roku, zajmując ostatnie miejsce w grupie, za Portugalią, Chorwacją i Szkocją, która podzieliła później ich los w barażach.

Teraz będą grać o powrót do elity, w której wcześniej regularnie występowali. Zwycięzca grupy drugiej dywizji awansuje bezpośrednio do grona najlepszych drużyn, drugi zespół w tabeli powalczy o to w barażach, trzeci w dwumeczu zagra o uniknięcie spadku, a ostatni znajdzie się w dywizji C.

Zwycięzca Ligi Narodów zostanie wyłoniony w turnieju finałowym w czerwcu 2027 roku. Z czterech dotychczasowych edycji dwie, pierwszą i ostatnią, wygrała Portugalia (2018/19 i 2024/25), a takie sukcesy mają na koncie też Francja i Hiszpania.