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Elliot Anderson po zakończeniu mistrzostw świata rozgrywanych w USA, Meksyku i Kanadzie, zmieni barwy klubowe. Anglik zamieni Nottingham Forest na Manchester City. Media na Wyspach podają, że to najdroższy transfer brytyjskiego piłkarza w historii. Kosztował „The Citizens” 116 milionów funtów.

Transfer zostaje sfinalizowany w trakcie mundialu rozgrywanego w USA, Kanadzie i Meksyku. Anglia prowadzona przez niemieckiego szkoleniowca Thomasa Tuchela, w której gra Elliot Anderson, awansowała do najlepszej ósemki turnieju. O ćwierćfinał Synowie Albionu zagrają w sobotę z Meksykiem.

Wicemistrz Anglii się zbroi. Na Etihad wyląduje Elliot Anderson

Manchester City przygotuję się tymczasem do kolejnego sezonu Premier League. Po zakontraktowaniu Enzo Maresci na stanowisku trenera pierwszej drużyny „The Citizens” wzmacnia linię pomocy. 23-letni Elliot Anderson przechodzi do City z Nottingham Forest, o czym wicemistrz Anglii poinformował w mediach społecznościowych.

„Anderson gra obecnie w mistrzostwach świata (...) i przeszedł badania lekarskie w Kansas. Formalności związane z transferem zostaną sfinalizowane po jego powrocie do Anglii” – poinformował City w opublikowanym oświadczeniu.

Najdroższy transfer Manchesteru City w historii

Kluby nie ujawniły szczegółów finansowych, ale brytyjskie media podały, że całkowita wartość transakcji sięga 116 milionów funtów (153 milionów dolarów). To więcej niż Real Madryt zgodził się zapłacić Borussii Dortmund za Jude'a Bellinghama w 2023 roku. Ten transfer czyni Andersona również najdroższym transferem Manchesteru City, przewyższając 100 milionów funtów wydanych na zakup skrzydłowego Jacka Grealisha z Aston Villi w 2021 roku.

Anderson to wychowanek akademii Newcastle United. Do Nottingham Forest dołączył za kwotę 35 milionów funtów w 2024 roku i rozegrał w barwach tego klubu 92 mecze we wszystkich rozgrywkach. Strzelił sześć bramek i zaliczając 11 asyst. W reprezentacji Anglii wystąpił dotychczas 13 razy. Ta statystyka może ulec zmianie, za sprawą obecności piłkarza w kadrze reprezentacji Anglii grającej na mundialu.

Anderson jest uznawany za energicznego i solidnego taktycznie pomocnika, znanego ze swojej pracowitości, silnego pressingu i odzyskiwania piłki, a także z wysokiej skuteczności podań.