Walki czarownic, warsztaty zdobienia różdżek, pokazy sów czy iluzjonisty. To tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają odwiedzających w ten weekend Zamek Czocha na Dolnym Śląsku.

Szkoła Magii na Zamku Czocha jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół dla czarownic i czarodziejów w Europie. Przez wieki wykształciła kolejne pokolenia magów, a wśród nich m.in. Sędziwoja, nadwornego alchemika Zygmunta II, znakomitego maga Fausta czy samego Pana Twardowskiego. Teraz i wy macie szansę na poznanie magicznej szkoły i jej mieszkańców.

Każdy, kto nas odwiedzi zamek podczas Dni Magii (31.07-1.08), będzie miał okazję zajrzeć do Zamkowego Magicznego Muzeum, które jest dumą Czochy. To ogromne dzieło wszystkich nauczycieli i wizytujących magów, którzy przekazali do kolekcji swoje największe skarby. W muzeum znajdują się magiczne artefakty sprzed wieków, eksponaty kryptozoologiczne, trofea zdobyte przez sławne czarownice i czarodziejów w pojedynkach z magicznymi istotami czy pamiątki przywiezione przez dyrektora z jego wieloletnich podróży.

Pokazy w tracie Szkoły Magii na Zamku Czocha Paweł Pyclik / RMF FM



Atrakcji jest całe mnóstwo! Pod czujnym okiem opiekunów będzie można spotkać stworzenia, takie jak wilkołak, faun czy driada. Z głębokich lochów wypełznie minotaur, który pilnuje najniebezpieczniejszych artefaktów i najgroźniejszych istot nie z tego świata.

Młodzi magicy będą też mogli zejść do podziemi, gdzie znajduje się pracownia alchemiczna. Nie bez powodu, tylko tam mury są na tyle grube, by móc wytrzymać nieudane eksperymenty szalonego profesora alchemii. W czasie spotkania z nowymi uczniami, zgodził się pokazać swoje bezpieczniejsze receptury.

Z kolei zamkowa wiedźma w ramach Międzynarodowego Dnia Magów i Nieczarodziei pokaże, jak umiejętnie ozdobić różdżkę.

/ RMF FM

Będzie też okazja zobaczyć sowy pocztowe, które przyfrunęły prosto z Sekwany. W murach zamku Czocha poznacie najpiękniejsze okazy tych ptasich kompanów!

Dla odwiedzających przygotowano też pokaz tancerzy władający ogniem. W programie weekendowego wydarzenia są tez pokazy iluzjonistów, warsztaty warzenia eliksirów.

Zwiedzanie komnat zamkowych odbywa się bez przewodnika, w formie spacerów.

SOBOTA I NIEDZIELA - ZAMKOWE DZIEDZIŃCE

10:00 - 18:00 - Warsztaty ozdabiania różdżek

11:00 - 16:00 - Szczudlarze

10:00 - 18:00 - Wiedźmy

10:00 - 18:00 - Pokaz sów

10:00 - 18:00 - Tańcząca Wiedźma

10:00 - 18:00 - Kąt fotograficzny

SOBOTA

11:00 - Ognista Muzyka

11:30 - Bitwa Czarownic (Etiuda pirotechniczna)

12:00 - Warsztaty warzenia eliksirów (Instytut Magii)

13:30 - Historia Zaury

14:00 - Warsztaty warzenia eliksirów (Instytut Magii)

14:30 - Bitwa Czarownic

15:30 - Historia Zaury

16:00 - Fire Show

16:20 - Warsztaty warzenia eliksirów (Instytut Magii)

17:00 - Degustacja eliksirów (Weranda Rycerska - dla dorosłych)

18:00 - Ognista Muzyka

NIEDZIELA

11:00 - Ognista muzyka

11:30 - Bitwa Czarownic

12:00 - Warsztaty warzenia eliksirów (Instytut Magii)

13:30 - Historia Zaury

14:00 - Warsztaty warzenia eliksirów (Instytut Magii)

14:30 - Bitwa Czarownic

15:30 - Pokaz Iluzjonisty

16:00 - Fire Show

16:20 - Warsztaty warzenia eliksirów (Instytut Magii)

17:00 - Degustacja eliksirów (Weranda Rycerska - dla dorosłych)

17:30 - Historia Zaury

18:00 - Ognista muzyka (Dziedziniec główny)