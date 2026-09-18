Naturalny antybiotyk. Czy zawsze działa tak samo?

RMF24

Zbliża się jesień i powoli wchodzimy w temat infekcji oraz naturalnego wspierania odporności. Produktem, z którym kojarzona jest ona najczęściej – jest czosnek. Dodawany do potraw, w formie inhalacji, ale też kapsułek. Dla osób, które mają problem z tym warzywem – tabletka z ekstraktem z czosnku jest łatwiejsza do przyswojenia… ale czy tak samo skuteczna?

Samo zdrowie – wspiera odporność, ale też choćby pracę serce. Czosnek w sezonie jesienno-zimowym to prawdziwe złoto – trzeba jednak podkreślić, że nie zawsze ma ten sam blask. Najcenniejsza w nim jest allicyna – która powstaje dopiero wtedy, gdy rozgnieciemy warzywo - ponieważ niszczy wiele patogenów: bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty.

I tutaj jest podstawowa różnica między czosnkiem świeżym – a tym w kapsułkach. Pierwszy naturalnie wytwarza ten pożądany związek. Preparaty – które zawierają sproszkowaną roślinę – mogą być mniej bogate w cenne właściwości, choć niekoniecznie. Zdarza się, że suplementy działają podobnie jak świeży czosnek – ale nie ma takiej gwarancji.

Naturalna broń

Allicyna ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Przyjęło się, że czosnek wzmacnia odporność – choć w badaniach naukowych nie jest to wystarczająco udokumentowane.

Potwierdzony jest natomiast jego korzystny wpływ na:

układ krążenia,

obniżanie poziomu cholesterolu całkowitego,

obniżanie ciśnienia tętniczego.

Warto sięgać po czosnek w każdej formie – choć ten w kapsułkach nie zawsze ma najlepszą jakość. Osoby wrażliwe nie są narażone na jego intensywny zapach i także na podrażnienie przewodu pokarmowego.

Preparaty z czosnkiem są łatwiejsze do zastosowania – ale mogą mieć mniejszą skuteczność niż świeża roślina.