Naturalny antybiotyk. Czy zawsze działa tak samo?

Samo zdrowie – wspiera odporność, ale też choćby pracę serce. Czosnek w sezonie jesienno-zimowym to prawdziwe złoto – trzeba jednak podkreślić, że nie zawsze ma ten sam blask. Najcenniejsza w nim jest allicyna – która powstaje dopiero wtedy, gdy rozgnieciemy warzywo - ponieważ niszczy wiele patogenów: bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty.
I tutaj jest podstawowa różnica między czosnkiem świeżym – a tym w kapsułkach. Pierwszy naturalnie wytwarza ten pożądany związek. Preparaty – które zawierają sproszkowaną roślinę – mogą być mniej bogate w cenne właściwości, choć niekoniecznie. Zdarza się, że suplementy działają podobnie jak świeży czosnek – ale nie ma takiej gwarancji.
Naturalna broń
Allicyna ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Przyjęło się, że czosnek wzmacnia odporność – choć w badaniach naukowych nie jest to wystarczająco udokumentowane.
Potwierdzony jest natomiast jego korzystny wpływ na:
- układ krążenia,
- obniżanie poziomu cholesterolu całkowitego,
- obniżanie ciśnienia tętniczego.
Warto sięgać po czosnek w każdej formie – choć ten w kapsułkach nie zawsze ma najlepszą jakość. Osoby wrażliwe nie są narażone na jego intensywny zapach i także na podrażnienie przewodu pokarmowego.
Preparaty z czosnkiem są łatwiejsze do zastosowania – ale mogą mieć mniejszą skuteczność niż świeża roślina.