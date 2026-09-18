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Naturalny antybiotyk. Czy zawsze działa tak samo?

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (13:22)

Zbliża się jesień i powoli wchodzimy w temat infekcji oraz naturalnego wspierania odporności. Produktem, z którym kojarzona jest ona najczęściej – jest czosnek. Dodawany do potraw, w formie inhalacji, ale też kapsułek. Dla osób, które mają problem z tym warzywem – tabletka z ekstraktem z czosnku jest łatwiejsza do przyswojenia… ale czy tak samo skuteczna?

Naturalny antybiotyk. Czy zawsze działa tak samo?
zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Czosnek jest ceniony za wspieranie odporności oraz korzystny wpływ na układ krążenia, obniżanie cholesterolu i ciśnienia tętniczego, a jego najważniejszym składnikiem jest allicyna, powstająca po rozgnieceniu świeżego warzywa.
  • Suplementy z ekstraktem z czosnku, choć wygodne i mniej intensywne w smaku oraz zapachu, mogą mieć mniejszą skuteczność niż świeży czosnek, ponieważ nie zawsze zawierają odpowiednią ilość allicyny.
  • Mimo że czosnek jest naturalną bronią przeciw bakteriom, wirusom i grzybom, naukowe dowody na jego wpływ na odporność są ograniczone, dlatego warto stosować go w różnych formach, dostosowując do własnych potrzeb i tolerancji.
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Samo zdrowie – wspiera odporność, ale też choćby pracę serce. Czosnek w sezonie jesienno-zimowym to prawdziwe złoto – trzeba jednak podkreślić, że nie zawsze ma ten sam blask. Najcenniejsza w nim jest allicyna – która  powstaje dopiero wtedy, gdy rozgnieciemy warzywo - ponieważ niszczy wiele patogenów: bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty.

I tutaj jest podstawowa różnica między czosnkiem świeżym – a tym w kapsułkach. Pierwszy naturalnie wytwarza ten pożądany związek. Preparaty – które zawierają sproszkowaną roślinę – mogą być mniej bogate w cenne właściwości, choć niekoniecznie. Zdarza się, że suplementy działają podobnie jak świeży czosnek – ale nie ma takiej gwarancji.

Naturalna broń

Allicyna ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Przyjęło się, że czosnek wzmacnia odporność – choć w badaniach naukowych nie jest to wystarczająco udokumentowane.

Potwierdzony jest natomiast jego korzystny wpływ na:

  • układ krążenia,
  • obniżanie poziomu cholesterolu całkowitego,
  • obniżanie ciśnienia tętniczego.

 

Warto sięgać po czosnek w każdej formie – choć ten w kapsułkach nie zawsze ma najlepszą jakość. Osoby wrażliwe nie są narażone na jego intensywny zapach i także na podrażnienie przewodu pokarmowego. 

Preparaty z czosnkiem są łatwiejsze do zastosowania – ale mogą mieć mniejszą skuteczność niż świeża roślina.


Tagi: odporność czosnek
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