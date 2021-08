W środę przed posłami PiS ważne sejmowe głosowania. Ważne, po tym jak Porozumienie Jarosława Gowina poinformowało o opuszczeniu koalicji rządowej. Posłowie zostali również zobowiązani do wyjścia z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenia w Sejmie śledzimy w relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Posłowie na sali obrad Sejmu w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

TRANSMISJA Z OBRAD SEJMU NA ŻYWO

Wideo youtube

12:11

KO żądała wycofania z porządku środowych obrad Sejmu projektu zmian w tzw. ustawy medialnej i projektu ws podwyżek dla prezydenta - zaznaczył szef klubu Borys Budka. KO domaga się za to wprowadzenia projektu blokującego podwyżki dla polityków oraz informacji NIK ws. Funduszu Sprawiedliwości.



Budka ocenił, że projekt PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji jest "ustawą antyobywatelską, ustawą kneblującą mediom możliwość działania". Z kolei projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, jego zdaniem, "daje niebotyczne podwyżki" prezydentowi Rzeczpospolitej.



"Dlatego Koalicja Obywatelska zażądała podczas Konwentu Seniorów wycofania zarówno ustawy medialnej, jak i ustawy o podwyżce dla prezydenta RP i wprowadzenie w to miejsce dwóch bardzo istotnych kwestii" - poinformował poseł KO.





12:11

Marek Suski: Zgłosimy do projektu noweli ustawy o radiofonii i tv poprawki wydłużające okres przejściowy, żeby jedna ze stacji mogła dopasować do polskich przepisów swoje udziały



12:00

223 posłów, w tym 5 Porozumienia, zagłosowało za wprowadzeniem do porządku środowych obrad projektu tzw. ustawy medialnej; 208 było przeciw, a 9 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu. Wprowadzenie projektu do porządku było poddane głosowaniu w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu przez opozycję.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek na sali obrad Sejmu w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP



Projekt był punktem spornym, w związku ze zgłoszonym sprzeciwem przedstawicieli opozycji. W głosowaniu nad nim wzięło udział 440 posłów, z czego za było 223, przeciw 208, a 9 posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu.



Za wprowadzeniem projektu do porządku zagłosował spośród polityków Porozumienia Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Mieczysław Baszko.



Projekt jest popierany przez PiS, którego klub liczy 232 posłów, jednak po zdymisjonowaniu lidera Porozumienia Jarosława Gowina zarząd Porozumienia podjął decyzję o opuszczeniu klubu PiS.



W klubie zasiada jak dotąd 11 polityków Porozumienia. Oprócz Jarosława Gowina są to: Marcin Ociepa, Iwona Michałek, Antoni Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak, którzy są wiceministrami w resorcie rozwoju, pracy i technologii, wiceszef MEiN Wojciech Murdzek, Magdalena Sroka, Michał Wypij, Stanisław Bukowiec, Mieczysław Baszko i Anna Dąbrowska-Banaszek.



Wiceszefowa resortu rozwoju Iwona Michałek, która podała się do dymisji, poinformowała, że Porozumienie będzie głosowało za odrzuceniem tego projektu.



11:56

Rusza drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego.



Według projektu, który 30 lipca przyjęła wraz z poprawkami Komisja Kultury i Środków Przekazu, koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. Porozumienie proponuje, aby katalog państw mających dostęp do rynku medialnego w Polsce obejmował państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w tym Stany Zjednoczone.





11:40 Co w planach mają posłowie?

Projekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - to niektóre z projektów, którymi zajmą się posłowie na posiedzeniu Sejmu, które rozpoczęło się w środę przed południem. Głosowania zaplanowano na godz. 15.30.

11:30 Fala dymisji w rządzie. Odchodzą kolejni ludzie Gowina

Wiceministrowie rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek i Andrzej Gut-Mostowy podali się do dymisji. To efekt wczorajszej dymisji lidera ugrupowania, wicepremiera Jarosława Gowina i dzisiejszej decyzji Porozumienia o opuszczeniu koalicji rządowej.