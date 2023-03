W Zamościu o godzinie 15 rozpoczął się "Marsz przeciwko przemocy". Demonstracja to odpowiedź mieszkańców na brutalną zbrodnię, do której doszło we wtorek w centrum miasta. Grupa nastolatków śmiertelnie pobiła tam 16-letniego Eryka.

Zdjęcia z marszu przeciwko przemocy / Krzysztof Kot, RMF FM Jak relacjonuje reporter RMF FM Krzysztof Kot, na miejscu pojawiło się ok. 150-200 osób. To głównie osoby młode, uczniowie zamojskich szkół. Są też osoby starsze. Eryk był wspaniałym młodym człowiekiem. Energicznym, wesołym, pogodnym. Myślał o studiach - powiedziała na początku manifestacji Iwona Romanowska, mama Eryka. Dodała, że jej syn nigdy nikomu krzywdy nie zrobił. Chciałabym, żeby ludzie widząc, jak ktoś kogoś popycha, kopie, reagowali - stwierdziła. Uczestnicy manifestacji niosą transparenty z czerwonym napisem "Stop przemocy" i kartki z imieniem "Eryk". Część wzięła ze sobą białe róże i znicze. Chcemy zaprotestować przeciwko przemocy, ale także przeciwko temu, że nikt nie zareagował. To centrum miasta, w pobliżu jest przystanek autobusowy, podejrzewam, że było dużo ludzi i nikt nie zareagował - powiedział organizator manifestacji, kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu OHP Leszek Tabiszewski. Wyjaśnił, że o pomoc w organizacji marszu poprosiła go młodzież, która silnie przeżyła tragedię. Opiekunka Rady Młodzieży w OSiW OHP w Zamościu Aleksandra Wiszniewska zauważyła, że jej wychowankowie są w szoku. Zastanawiają się jak do tego doszło, czy mogą czuć się w pełni bezpiecznie, nie mogą tego zrozumieć, pogodzić się z tym, że stracili tak młodego kolegę - przyznała. Dziś sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 17-letniego Daniela G. podejrzanego o zabójstwo 16-latka. Śledczy uważają, że to on w czasie pobicia kopnął Eryka w głowę. Właśnie to miało być przyczyną śmierci nastolatka. Danielowi G. przedstawiono zarzuty zabójstwa i udziału w pobiciu. Podejrzany przyznał się jedynie do zarzutu udziału w bójce. Marsz przeciwko przemocy w Zamościu (21 zdjęć)







Pozostałym dwóm 16-latkom: Szymonowi J. i Arkadiuszowi P. prokuratura zarzuciła udział w pobiciu. Z kolei zatrzymana 16-letnia dziewczyna została przesłuchana i zwolniona do domu. Na obecnym etapie nie usłyszała zarzutów. Najbliższe miesiące 16-latkowie spędzą w schronisku dla nieletnich. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pobicia było rzekome rozpowszechnianie przez Eryka wiadomości na terenie szkoły o jednej z osób zatrzymanych. Według lokalnych mediów, ma chodzić o 16-latkę, która została zwolniona do domu. Do tragedii doszło we wtorek przed godz. 16 przy ul. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, nieopodal Starego Miasta. Idący chodnikiem 16-letni Eryk miał zostać zaczepiony i pobity przez grupę młodzieży. Następnie napastnicy oddalili się z miejsca zdarzenia. Mimo reanimacji prowadzonej przez załogę karetki pogotowia, 16-latek zmarł.