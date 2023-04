Rowery elektryczne są coraz bardziej popularne! Z ich pomocą możesz pokonywać więcej kilometrów, nie obciążając dodatkowo mięśni. Sekret tkwi w napędzie! Sprawdź, które rowery są aktualnie na topie! Gorąco je polecamy.

Nowy Torpado Apollo! Doskonały w każdym calu

To wspaniałe połączenie stylu i wydajności, które pozwala na wygodną jazdę w każdych warunkach. Dzięki mocy napędu, rowerzyści mogą przemierzać duże dystanse bez wysiłku, zwłaszcza w przypadku podjazdów i stromych wzgórz. Apollo M20 ma aluminiową ramę, a jego koła mają średnicę 28 cali. Dzięki temu rower jest stabilny i wytrzymały, a jednocześnie łatwy do prowadzenia i manewrowania. Rower ten jest wyposażony w hamulce tarczowe, przednie i tylne, co zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy. W ten sposób można z łatwością zatrzymać rower nawet w nagłych sytuacjach.

Wszechstronne MTB z napędem elektrycznym

Indiana E-MTB 4.0 M18 to wyjątkowo wydajny rower elektryczny dla mężczyzn, który oferuje doskonałą wydajność i wygodę podczas jazdy. Opisywany model ma ramę wykonaną z aluminium, co zapewnia lekkość i trwałość. Koła o średnicy 27,5 cala są idealne dla jazdy w terenie i zapewniają lepszą stabilność podczas pokonywania trudnych warunków. Przednie i tyle hamulce tarczowe gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy. Rower elektryczny INDIANA E-MTB 4.0 na jednym naładowaniu baterii przejeżdża aż do 80 km, a to za sprawą litowo-jonowej baterii o pojemności 13 Ah. Jej żywotność to aż 500 cykli ładowania. Pojazd napędzany jest silnikiem bezszczotkowym o mocy 250 watów, który został umiejscowiony na tylnym kole. Wyświetlacz LCD pozwala na kontrolowanie takich parametrów jak stan baterii czy prędkość.

Doskonały elektryk miejski dla pań

Indiana E-Moena 8 D18 to rower elektryczny dla kobiet, który charakteryzuje się eleganckim i kobiecym designem. Rower ma aluminiową ramę i koła o średnicy 28 cali, co zapewnia stabilność i wytrzymałość podczas jazdy. Skuteczne hamowanie to podstawa bezpieczeństwa każdego rowerzysty. Rower wyposażono w aluminiowy hamulec przedni i tylny V-Brake marki LOGAN, które gwarantują natychmiastową redukcję prędkości jednośladu aż do pełnego zatrzymania. Hamulce mają bardzo szybki czas reakcji, są bezawaryjne i doskonale działają na każdej nawierzchni. Rower ten jest również wyposażony w 8-stopniową skrzynię biegów Shimano, która umożliwia łatwą zmianę prędkości, co jest szczególnie przydatne podczas podjazdów. Dzięki temu, rowerzyści mogą dostosować prędkość do swojego tempa i upodobań.

