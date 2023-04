Zakup prezentu na komunię bywa nie lada wyzwaniem! Warto, aby był to prezent nie tylko rozrywkowy, ale także praktyczny. Taki jest na pewno laptop gamingowy. Może służyć nie tylko do zabawy, ale także nauki. Jeśli nie wiesz, który model będzie odpowiedni, zerknij na nasze rekomendacje.

ASUS TUF Gaming A15 - doskonała seria laptopów dla graczy

ASUS TUF Gaming A15 jest serią składającą się na szereg naprawdę świetnych modeli laptopów, które docenią nawet najbardziej wymagający gracze. Opisywany sprzęt wyposażono w procesor AMD Ryzen 5 4600H z 6 rdzeniami. Zapewnia on doskonałą wydajność w grach i nie tylko. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 z 4 GB pamięci GDDR6 zapewnia płynne wrażenia wizualne nawet w najnowszych grach. Matryca 15,6-calowa IPS o częstotliwości odświeżania 144 herców gwarantuje płynne animacje i niskie opóźnienia obrazu. Co więcej, laptop wyposażono w aż 16 gigabajtów pamięci RAM i szybki dysk SSD o pojemności pół terabajta. Zainstalowany system Windows 11 pozwala cieszyć się laptopem zaraz po rozpakowaniu.

Acer Nitro - sprzęt używany przez miliony na całym świecie

Laptopy Acer Nitro 5 to sprzęt, który oferuje świetny stosunek ceny do jakości i wydajności. Jego sercem jest 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5-11400H, który w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060 zapewnia doskonałe wrażenia podczas rozgrywki - także wieloosobowej. 15,6-calowy ekran IPS gwarantuje żywe kolory i szerokie kąty widzenia, a podświetlana klawiatura z funkcją Anti-Ghosting umożliwia precyzyjne sterowanie podczas rozgrywki. Laptop posiada 16 "giga" pamięci RAM i 512 gigabajtów wolnego miejsca na dysku SSD. Prezentowany Acer Nitro 5 działa na systemie operacyjnym Windows 11, co gwarantuje dostęp do najnowszych funkcji i aktualizacji.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 - świetny sprzęt w dobrej cenie

Lenovo IdeaPad Gaming 3 to doskonały wybór dla młodych graczy z ograniczonym budżetem, którzy nie chcą rezygnować z wydajności. Wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5-11320H i kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650, ten laptop oferuje przyzwoitą wydajność w grach. 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD zapewnia dobrą jakość obrazu oraz szerokie kąty widzenia. Laptop wyposażono w osiem gigabajtów pamięci RAM, co umożliwia płynne działanie podstawowych gier i aplikacji. 512 gigabajtów na dysku SSD przekłada się na szybki dostęp do danych. Lenovo IdeaPad Gaming 3 pracuje na systemie operacyjnym Windows 11 Home, oferując najnowsze funkcje i zabezpieczenia.

Robi wrażenie! Znakomity Acer do nauki i zabawy

Opisywany Acer Aspire 5 jest uniwersalnym laptopem, który świetnie sprawdza się zarówno w grach, jak i podczas codziennej pracy lub nauki. Napędzany przez 6-rdzeniowy procesor Intel Core i5-1240P i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2050, pozwala grać w wiele hitów - także w trybie wieloosobowym. 15,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD zapewnia żywe kolory i dobre kąty widzenia. 16 gigabajtów pamięci RAM i pół terabajta na dysku SSD gwarantują szybkie działanie systemu i aplikacji. Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Home pozwala na szybkie rozpoczęcie zabawy - od razu po rozpakowaniu.

Doskonale zaprojektowany i niezwykle wydajny Dell G15

Dell G15 to solidny laptop gamingowy z procesorem Intel Core i5 jedenastej generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050, co pozwala na uruchomienie większości gier na średnich i wysokich ustawieniach graficznych. 15,6-calowy ekran o rozdzielczości Full HD zapewnia wysoką jakość obrazu i naturalne kolory, a specjalna konstrukcja chłodzenia utrzymuje temperatury w ryzach podczas intensywnej rozgrywki. Laptop wyposażony jest w 16 gigabajtów pamięci RAM, co gwarantuje płynne działanie wielu aplikacji, w tym hitowych gier. Ten komputer na pewno Cię nie zawiedzie!

