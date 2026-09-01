Startuje jesienna edycja Akademii Klimatu!

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Czy scrollując TikToka, dokładamy się do degradacji środowiska? Dlaczego znikają kolejne gatunki? Czym pojedziemy do szkoły za 10 lat? Skąd popłynie energia jutra? I czy klimat może jeszcze poczekać? Tej jesieni młodzież poszuka odpowiedzi razem z ekspertami. Bez moralizowania. Bez uproszczeń. Za to z nauką, filmem i otwartą rozmową. Rusza jesienna edycja Akademii Klimatu.

Pierwsze z siedmiu bezpłatnych spotkań edukacyjnych zaplanowanych na semestr jesienny odbędzie się już 23 września. Uczniowie z Wrocławia, Warszawy i Lublina spotkają się w przestrzeniach miejskich kin, gdzie pokazy nagradzanych filmów ekologicznych zostaną połączone z rozmowami z naukowcami, ekspertami, twórcami filmowymi i przedstawicielami lokalnych społeczności. Akademia Klimatu łączy wiedzę naukową z językiem kina i żywą debatą – jej uczestnicy nie tylko oglądają filmy, lecz także zadają pytania, konfrontują różne punkty widzenia i rozwijają umiejętność krytycznego myślenia.

czwarta wrocławska akademia klimatu z młodzieżą

- Nie chcemy mówić młodym ludziom, co mają myśleć. Chcemy dać im przestrzeń, w której mogą pytać, podważać utarte przekonania i wspólnie z ekspertami szukać odpowiedzi. Film staje się tu punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak nasze codzienne wybory łączą się z globalnymi wyzwaniami. Jeśli po spotkaniu uczestnicy uważniej spojrzą na otaczający ich świat i poczują, że mają wpływ na jego przyszłość, będzie to dla nas największy sukces - mówi Grzegorz Dukielski, prezes Fundacji Green Festival, organizatora projektu. Akademia Klimatu od początku stawia na przystępność i dialog. Złożone zagadnienia - od wpływu nowych technologii na środowisko, przez ochronę przyrody, po przyszłość energii i codziennego transportu -przedstawiane są w sposób zrozumiały, angażujący i bliski doświadczeniom młodych ludzi.

Dotychczas zorganizowano 102 spotkania w ramach Akademii Klimatu, w których udział wzięło ponad 45 tysięcy młodych osób. Ogromne zainteresowanie nauczycieli oraz entuzjazm uczniów pokazały, jak duża jest potrzeba rzetelnej edukacji klimatycznej. W odpowiedzi na to zainteresowanie ogłoszono siedem dat wydarzeń, na które zapisy są otwarte. Program semestru jesiennego:

23 września 2026 r., Wrocław, Kino Nowe Horyzonty – PO CO NAM BIORÓŻNORODNOŚĆ?

16 października 2026 r., Lublin, Kino Bajka – CYFROWY ŚLAD WĘGLOWY

19 października 2026 r. Warszawa, Wawerskie Centrum Kultury – ZMIANY KLIMATU

20 października 2026 r. Warszawa, Wawerskie Centrum Kultury – ZMIANY KLIMATU

21 października 2026 r., Wrocław, Kino Nowe Horyzonty – CYFROWY ŚLAD WĘGLOWY

16 listopada 2026 r., Wrocław, Kino Nowe Horyzonty – TRANSPORT PRZYSZŁOŚCI

21 października 2026 r., Wrocław, Kino Nowe Horyzonty – ENERGIA JUTRA

O projekcie Akademia Klimatu to projekt realizowany przez Fundację Green Festival we współpracy z lokalnymi samorządami, Wojewódzkim Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, partnerami komercyjnymi. Partnerzy medialni: RMF FM, RMF MAXX, RMF Classic oraz Zielona Interia.

Oficjalna strona internetowa wydarzenia: www.AkademiaKlimatu.eu