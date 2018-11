W 11 Izbach Notarialnych w całej Polsce już w poniedziałek będzie można telefonicznie uzyskać poradę prawną. Notariusze będą pełnić dyżury specjalnie dla Słuchaczy RMF FM. To część 9. edycji Dnia Otwartego Notariatu, którego przewodnim tematem było tym razem bezpieczeństwo majątku

W sobotę w 19 miastach notariusze udzielali porad w ramach Dnia Otwartego Notariatu. Jeśli jednak nie mogliście wówczas spotkać się z notariuszem, nic straconego. Jak co roku w RMF FM mamy propozycję i dla Was. Już w poniedziałek 26 listopada w godzinach od 12:00 do 15:00 rejenci będą pełnili telefoniczne dyżury specjalnie dla Słuchaczy RMF FM. Poniżej publikujemy listę numerów telefonów o Izb Notarialnych w całej Polsce:

Potrzebujesz porady notariusza? Zapraszamy na dyżury telefoniczne dla słuchaczy RMF FM! Oto pełna lista numerów telefonów: Rada Izby Notarialnej w Białymstoku (85) 732-20-50 Rada Izby Notarialnej w Gdańsku (58) 551-63-55 Rada Izby Notarialnej w Katowicach (32) 205-05-08 Rada Izby Notarialnej w Krakowie (12) 422-36-25, (12) 429-50-89 Rada Izby Notarialnej w Lublinie (81) 532-80-46, (81) 532-44-20, (81) 534-21-65 Rada Izby Notarialnej w Łodzi (42) 678-94-71, (42) 678-37-39 Rada Izby Notarialnej w Poznaniu (61) 848-08-13, (61) 848-08-14 Rada Izby Notarialnej w Rzeszowie (17) 852-03-16 Rada Izby Notarialnej w Szczecinie (91) 487-69-83, (91) 487-69-39 Rada Izby Notarialnej w Warszawie (22) 844-78-33, (22) 844-19-36 Rada Izby Notarialnej we Wrocławiu (71) 341-90-40

9. edycja Dnia Otwartego Notariatu

Już po raz 9. w całej Polsce w sobotę odbył się Dzień Otwarty Notariatu - akcja, której celem jest przede wszystkim edukacja prawna. Zainteresowane osoby mogły uzyskać praktyczne informacje w ważnych dla nich obszarach prawa. Zgromadzeni w 19 miastach w Polsce notariusze wyjaśniali między innymi, w jaki sposób można zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku, na przykład przy zawieraniu umowy darowizny, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie czy przejść przez procedury związane z dziedziczeniem. Nie były to jednak jedyne pytania, na które rejenci udzielali odpowiedzi. Tradycją Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość porozmawiania o wszystkich czynnościach dokonywanych w kancelariach notarialnych i leżących w kompetencjach notariuszy.

