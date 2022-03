Solaris - jacht należący do powiązanego z Kremlem miliardera Romana Abramowicza został namierzony w rejonie wybrzeży południowo-zachodniej Turcji. Jak zaznaczono, załoga jednostki robi co może, żeby ominąć akweny należące do UE.

Tak wygląda Solaris / ENRIC FONTCUBERTA / PAP/EPA 19 marca pojawiła się informacja, że USA uziemiły niemal 100 samolotów używanych przez rosyjskie firmy i obywateli. Wśród nich był prywatny odrzutowiec Romana Abramowicza. Chodziło o maszynę Gulfstream.

Zidentyfikowane samoloty wyraźnie naruszyły amerykańskie sankcje nałożone na Rosję w odpowiedzi na jej agresję wobec Ukrainy - przekazało ministerstwo handlu USA.



Maszyny objęte ograniczeniami nie mogą być zaopatrywane w paliwo, nie wolno wykonywać służących im prac konserwacyjnych i naprawczych ani dostarczać części zamiennych - czytamy w komunikacie."Uniemożliwiając tym samolotom korzystanie z jakichkolwiek usług, (...) faktycznie uziemia się te maszyny na lotach międzynarodowych z Rosji" - wyjaśniono.



Maszyny objęte ograniczeniami nie mogą być zaopatrywane w paliwo, nie wolno wykonywać służących im prac konserwacyjnych i naprawczych ani dostarczać części zamiennych - czytamy w komunikacie."Uniemożliwiając tym samolotom korzystanie z jakichkolwiek usług, (...) faktycznie uziemia się te maszyny na lotach międzynarodowych z Rosji" - wyjaśniono.



Stoi to w sprzeczności z decyzją rządu brytyjskiego z 10 marca ws. sankcji nałożonych na Abramowicza - rosyjskiego oligarchę, znanego z inwestycji w Wielkiej Brytanii (m.in. w klub piłkarski Chelsea Londyn). Rządowe ograniczenia objęły m.in. zakaz wjazdu na brytyjskie terytorium i zamrożenie aktywów finansowych miliardera.



Jak pisze "Daily Mail", luksusowy jacht Abramowicza o nazwie "Solaris", pływający pod flagą "Red Ensign", został zauważony w porcie Tivat w Czarnogórze. Z różnych wersji "Red Ensign" mogą korzystać jednostki zarejestrowane w brytyjskich terytoriach zamorskich - m.in. na Bermudach, Kajmanach, Falklandach i Gibraltarze.