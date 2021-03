Seszele to jeden z najbardziej malowniczych i spektakularnych archipelagów świata. Te rajskie wyspy otwierają się na świat już końcem marca 2021 roku!

Niezależnie od tego, czy powodem podróży mają być wczasy życia, czy zaręczyny na plaży, Seszele https://carter.eu/kierunki/ocean-indyjski/seszele to wyjątkowe miejsce, które warto wziąć pod uwagę jako kierunek wymarzonej wakacyjnej wyprawy. Zaledwie połowa spośród licznych (ponad 100) wysp jest zamieszkała, co przekłada się na kameralny i wyjątkowo romantyczny charakter miejsca. Dlaczego warto spędzić czas właśnie tutaj? Jakie nietuzinkowe atrakcje oraz turystyczne udogodnienia można znaleźć na Seszelach?

Endemiczna fauna i flora, dziewicza natura, a może partyjka golfa?

Wczasy na Seszelach to pobyt w otoczeniu niesamowitej endemicznej fauny i flory. Znaleźć tu można około 200 gatunków roślin i zwierząt, w tym 80 o charakterze unikalnym, których nie spotka się nigdzie indziej na świecie. Ciekawym miejscem jest rezerwat Valle de Mai na wyspie Praslin. Rosną tu niezwykłe palmy coco de mer (ladoicja seszelska) o gigantycznych owocach w kształcie kobiecych bioder. Palmy kokosowe produkujące te niezwykłe owoce żyją średnio 20-50 lat. Jej dojrzałe owoce ważą między 20 a 30 kilo i osiągają średnice 40-50cm.

Praslin oferuje odwiedzającym pocztówkowo piękne plaże, kilka ekskluzywnych hoteli i wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Wielokrotnie nagradzane i jedyne na Seszelach mistrzowskiej klasy 18-dołkowe pole golfowe przy hotelu Constance Lémuria uważane jest za dość trudne dla golfistów na wszystkich poziomach. Przy piętnastym dołku, zlokalizowanym na szczycie klifu, podziwiać będziecie mogli spektakularny widok na słynną plażę Anse Georgette. Między drzewami wypatrzeć można czarne papugi i niebieskie gołębie, przyciągające uwagę najmłodszych. To jeden z powodów, by spędzić na Seszelach wakacje z dziećmi. Warto też zajrzeć na niewielką wyspę La Digue z plażą Anse Union - jedną z dziesięciu najpiękniejszych na świecie. Urokliwe Seszele to w sumie 41 wysp granitowych i 74 wyspy koralowe.



Burzliwa historia i ciekawe miejsca

Z wypoczynku na Seszelach zadowolone będą osoby preferujące ekskluzywne wycieczki i podróże szyte na miarę. Archipelag to ponad sto wysp - najbardziej znane to Mahe, Praslin, Desroche, Silhuette, Felicite, La Digue oraz prywatne North Island i Fregate Island. Trudno odwiedzić każdą z nich podczas jednorazowej wizyty.

To jeden z powodów, dlaczego warto jechać na Seszele z biurem podróży, które zweryfikowało dostępne opcje, jakość oferowaną w hotelach i które sprytnie połączy kilka wysp podczas jednej wizyty. Maksymalnie wzbogaci to Wasze doznania i co ważne, zapewni niższe stawki niż przy rezerwacjach dokonywanych samodzielnie lub przez popularne portale internetowe. Luksusowe katamarany, wille na plaży czy rejsy wycieczkowe po Seszelach? A może transfery i wycieczki helikopterem? Z butikowym i luksusowym biurem podróży CARTER® www.carter.eu wszystko jest możliwe.





Dla osób, które cenią aspekty historyczne możliwe jest poznanie bujnej przeszłości wysp oraz wycieczki śladem zabytków. Archipelag był pierwotnie niezamieszkany aż do X wieku, kiedy to zaczął być uczęszczany przez arabskich kupców, a od XVI wieku przez Portugalczyków. Od końca XVII do początku XVIII wieku stanowiły kryjówkę dla piratów i uciekinierów z Europy. W połowie XVIII wieku Seszele zostały zaanektowane przez Francję za panowania Ludwika XV; francuski język oraz kultura do dziś pozostały dominujące.

Choć największe atrakcje na Seszelach stworzyła matka natura, miłośnicy architektury także znajdą coś dla siebie. Na głównej wyspie Mahé warto zobaczyć kolonialną zabudowę Victorii- stolicy i największego miasta kraju. Znajduje się tu miniatura londyńskiego Big Bena, Muzeum Narodowe i Muzeum Historyczne. Ciekawe są również: manufaktura perfum, destylarnia rumu Takamaka, plantacja i fabryka herbaty oraz farma czarnych pereł - jedna z niewielu na świecie. Seszele produkują swój własny rum a destylarnia zlokalizowana jest w starym domu w malowniczej okolicy, którą koniecznie musicie zobaczyć na własne oczy.





Bogactwo podwodnego świata

W wodach Seszeli tętni życie. Ogrody koralowe i rafy zamieszkiwane są przez żółwie morskie, kolorowe ośmiornice, barakudy i ogromne tuńczyki. Nurkowanie to szansa na podziwianie ich z bliska. Godne polecenia są zwłaszcza dwie bazy: duża na wyspie Praslin i bardziej kameralna, zlokalizowana nieopodal głównej plaży Beau Vallon na wyspie Mahe. Największy koralowy atol świata Aldabra jest domem dla 150 tysięcy żółwi i licznych gatunków ptaków morskich.







Luksusowa baza hotelowa

Seszele to synonim komfortowego wypoczynku. Prestiżowe biuro podróży CARTER® proponuje około 40 zweryfikowanych miejsc noclegowych, wśród których są najlepsze hotele na Seszelach oraz wyjątkowo ekskluzywne wille z obsługą kamerdynera. Ponad 90% klientów decyduje się na ponowne skorzystanie z oferty, co dowodzi, że spełnia ona ich oczekiwania.

Ile kosztują luksusowe wakacje na Seszelach? Zależy to od terminu wyjazdu, zakwaterowania oraz wybranych atrakcji. Na tygodniowy wypoczynek w 5* hotelu należy przeznaczyć kilka tysięcy euro dla 2 osób, z kolei na tygodniowe wczasy All Inclusive Premium na prywatnej wyspie mogą kosztować kilkadziesiąt tysięcy euro dla całej rodziny, z transferami helikopterem i przelotem w klasie biznes.

Łagodny klimat

Na Seszelach, niezależnie od daty wycieczki, spodziewać się można fantastycznej pogody. Przez cały rok temperatury nie spadają poniżej 28 stopni, a ciepłe i krystaliczne wody Oceanu Indyjskiego zachęcają do przyjemnych kąpieli, dlatego warto uciec tu przed europejską zimą.

Seszele zadowolą najbardziej wymagających podróżnych. To niezawodny kierunek wakacyjny, niezależnie od preferowanej formy relaksu. Archipelag polecany jest dla każdego; zarówno na błogi wypoczynek nad oceanem, rejsy katamaranem, wędrówki w lasach tropikalnych, wczasy z golfem czy też zwiedzania nietypowych zabytków.

