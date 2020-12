Naszym celem jest przeprowadzenie w 2021 programu szczepień, który pozwoli nam uzyskać odporność populacji. To nasze kluczowe i największe wyzwanie. Przygotowaliśmy projekt dokumentu, który opisze procesy i zbierze informacje dot. tego programu - powiedział Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera ogłaszając Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19.

Nasze cele to przede wszystkim dostarczenie szczepionek bezpiecznych i skutecznych, w wystarczających ilościach. Tę operację musimy wykonać w jak najkrótszych czasie - to jedna z najważniejszych logistycznych operacji. Muszą być darmowe i dobrowolne - zaznaczył Michał Dworczyk.



W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy nabór podmiotów prowadzących punkty szczepień. 11 grudnia zakończy się I etap. Do tej pory mamy zgłoszenia, które pozwolą szczepić ok. 180 tys osób tygodniowo. O szczegółach będziemy informować w kolejnych dniach - wyjaśnił szef kancelarii premiera.



Do soboty do godz. 10:00 będziemy zbierali wszystkie uwagi i informacje, na podstawie których ten dokument będziemy chcieli dopracować i ewentualnie ulepszyć po to, by 15 grudnia Rada Ministrów mogła przyjąć już oficjalny dokument - stwierdził Michał Dworczyk.



Jak zaznaczył: dokument - składa się z 9 rozdziałów opisujących m. in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień czy kolejność szczepień.

Według Michała Dworczyka, projekt ws. szczepień zostanie zaproponowany na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia. Potem zapoznają się z nim organizacje zrzeszające Jednostki Samorządu Terytorialnego. Strategia jest dość szczegółowa i obszerna - chcemy, by Polacy mieli wiedzę dot. szczepień - stwierdził szef kancelarii premiera.