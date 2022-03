W środę rano powinna zacząć się kolejna ewakuacja z miasta Sumy na wschodzie Ukrainy. Korytarz humanitarny ma być utrzymany w tym rejonie do 21. Wczoraj miasto zdołało opuścić 5 tys. cywilów. Strona rosyjska zapewnia, że korytarze humanitarne będą otwarte także w Kijowie, Charkowie, Czernichowie i Mariupolu. Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, do Polski przybyło łącznie 1,33 mln uchodźców z Ukrainy - wynika z danych Straży Granicznej. Najnowsze informacje, zdjęcia, filmy i komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie.

Ukraińscy żołnierze w pobliżu Kijowa / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

08:40 Kolejne ofiary rosyjskiego ostrzału

Dziesięć osób zginęło i 10 kolejnych odniosło obrażenia w wyniku ostrzelania przez wojsko rosyjskie Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - poinformował w środę szef władz obwodowych Serhij Hajdaj.

Hajdaj powiadomił, że we wtorek żołnierze rosyjscy ostrzelali liczne budynki mieszkalne w mieście, i podał adresy, pod którymi znaleziono zabitych i rannych.

08:31 Rosja odpowie na sankcje

Reuters: W środę Rosja ostrzegła Zachód, że pracuje nad odpowiedzią na sankcje. Odpowiedź ma być szybka, przemyślana i drażliwa (oryg.sensitive) dla adresatów.

Zapowiedział to Dmitry Birichevsky, dyrektor departamentu ekonomicznej współpracy ministerstwa spraw zagranicznych Rosji.

08:26 Ukraina wycofuje żołnierzy z Konga

Ukraina wycofuje z Demokratycznej Republiki Konga żołnierzy i sprzęt wojskowy. Rzecznik ONZ powiedział, że ukraiński rząd oficjalnie poinformował ONZ, że jego kontyngent wojskowy, w tym personel, helikoptery i sprzęt, zostanie odwołany. Kontyngent ukraiński w ramach misji stabilizacyjnej ONZ w Kongo liczy 250 żołnierzy.

Według ONZ Ukraina uczestniczy również w misjach pokojowych ONZ w Sudanie Południowym i Mali.

08:19 Ukraina: Rosja może skierować na Ukrainę żołnierzy z Naddniestrza

Rosja może zaangażować w działania wojenne na Ukrainie żołnierzy separatystycznego Naddniestrza w liczbie około 800 osób - ocenia ukraiński sztab generalny w komunikacie na Facebooku:

W informacji, opisującej sytuację według stanu na ranek 9 marca, sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych ocenia, że wojsko rosyjskie cierpi na braki kadrowe. Wobec tego "nie wyklucza się możliwości" zaangażowania żołnierzy nieuznawanej separatystycznej republiki Naddniestrza, jednak morale tych sił jest według sztabu na niskim poziomie.

Sztab generalny przekonuje, że strona rosyjska prowadzi obecnie ukrytą mobilizację pod pozorem szkoleń, m.in. na anektowanym Krymie i na południu Rosji, w Kraju Krasnodarskim, jak również "aktywizowała działania dotyczące naboru ochotników" do walki na Ukrainie.

08:13 Ponad 1,3 mln uchodźców z Ukrainy przybyło do Polski

Od 24 lutego, gdy rozpoczęła się rosyjska agresja w Ukrainie, do Polski przybyło łącznie 1,33 mln uchodźców z Ukrainy, wśród nich 93 proc. to Ukraińcy - podała w środę rano na Twitterze straż graniczna. W środę do godz. 7 granicę przekroczyło 33,5 tys. osób.

08:09 Rosjanie porzucają sprzęt?

Nexta opublikowała nagrania, na którym ukraińscy obrońcy pokazują prawdopodobnie rosyjski sprzęt porzucony przez żołnierzy.

08:04 Skutki rosyjskiego ostrzału miasta Sumy

07:59 Zginęło 5 osób, w tym 2 dzieci

Pięć osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w mieście Malin w obwodzie żytomierskim Ukrainy - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na komunikat biura prasowego ministerstwa spraw wewnętrznych.

Do ataku doszło o godz. 20.50 we wtorek. Zniszczonych zostało siedem jednopiętrowych budynków mieszkalnych. Zginęło dwoje dzieci urodzonych w zeszłym roku.

Pocisk trafił też w budynek mieszkalny w wiosce Doneć w obwodzie charkowskim, w wyniku czego zginęły dwie osoby, w tym 7-letnie dziecko.

07:50 Prawie 6 tys. wolontariuszy Czerwonego Krzyża

Blisko 6 tys. wolontariuszy Czerwonego Krzyża pracuje na Ukrainie i są oni obecni we wszystkich obwodach - poinformował w środę szef Czerwonego Krzyża Ukrainy Maksym Docenko.

Jak podkreślił, 3 tys. wolontariuszy zgłosiło się do pracy w Czerwonym Krzyżu po wybuchu wojny. "Pomogliśmy już ponad 200 tys. mieszkańców we wszystkich obwodach" - oznajmił Docenko, cytowany przez portal Suspilne.

07:43 "Milion dzieci uciekło z Ukrainy"

Milion dzieci uciekło z Ukrainy przed wojną - wynika z danych opublikowanych przez organizację Save The Children. Wiele z samych. nich na własną rękę. Rodzice decydują się na desperacki krok, by ratować swoje dzieci. Odsyłają dzieci z sąsiadami albo znajomymi, by zapewnić im bezpieczeństwa poza Ukrainą, a sami zostają, by chronić swoje domy - mówi Irina Saghoyan, szefowa Save The Children na Europę Wschodnią.

Matki z dziećmi w miejscu przeznaczonym dla uchodźców we Lwowie / MIGUEL A. LOPES / PAP/EPA

07:42 "Don't worry, be happy"

Coś optymistycznego o poranku: Ukraińscy obrońcy Odessy zagrali na instrumentach dętych utwór "Don't worry, be happy".

