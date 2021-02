Rosja wydaliła trzech europejskich dyplomatów, z Niemiec, Polski i Szwecji - twierdzi źródło unijne. Rosjanie zarzucają im, że brali udział w wiecach poparcia dla uwięzionego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Protesty są w Rosji nielegalne.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow / RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY / HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

Brukselski portal EUObserver donosi, że o wydaleniu dyplomatów poinformowano podczas wspólnej konferencji prasowej w Moskwie, szefa dyplomacji UE Josepa Borrella i ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa.



Ławrow oświadczył w piątek po rozmowach z Borrellem, że Unia Europejska nie jest obecnie solidnym partnerem Rosji. Moskwa liczy, że UE zdecyduje się na pragmatyczną współpracę - dodał.



Komentując możliwość nałożenia przez Zachód nowych sankcji na Rosję z powodu sytuacji wokół Nawalnego, Ławrow powiedział, że Moskwa przywykła już do nakładanych jednostronnie restrykcji. Dodał jednocześnie: "Tak więc, organizujemy sobie życie, wychodząc z założenia, że Unia Europejska jest nierzetelnym partnerem, przynajmniej na tym etapie".



Wizyta szefa dyplomacji UE Josepa Borrella w Rosji ma potrwać do soboty.



KE: Borrell nie spotkał się z uwięzionym Nawalnym, by nie tworzyć "błędnego wrażenia"

Spotkanie szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella z rosyjskim opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym mogłoby stworzyć "błędne wrażenie", że UE akceptuje jego uwięzienie - powiedziała rzeczniczka Komisji Europejskiej Nabila Massrali pytana, dlaczego nie doszło do takich rozmów.



To nieakceptowalne, że Aleksiej Nawalny jest w więzieniu. Jednak jak wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych (tj. Borrell - PAP) mógł się spotkać z nim w obecnych warunkach? To stworzyłoby błędne wrażenie, że UE akceptuje sytuację (tj. jego uwięzienie - PAP) lub zgadza się z nią. Nie zgadzamy się. UE pozostanie w bliskim kontakcie z ludźmi związanymi z Nawalnym. Wrócimy do tej kwestii na nadchodzącej Radzie UE ds. Zagranicznych - zaznaczyła rzeczniczka Komisji.



Rada UE ds. zagranicznych odbędzie się 22 lutego.