Za nami 36.urodziny RMF FM. Stacja uczciła to wydarzenie niezwykłym przedsięwzięciem – 36.godzinnym programem live na kanale RMF FM na Youtubie. Jednym z elementów programu była rozmowa Marcina Jędrycha z legendarnymi dziennikarzami stacji z lat 90. To właśnie o tym „Złotym okresie” najpopularniejszego radia w Polsce pisze w swojej najnowszej książce dr Krzysztof Kot, pracownik Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kiedyś reporter RMF FM Lublin.

Skażony RMF-em

"Dla mnie to jest radio mojego życia. Ja nie bardzo sobie wyobrażam, żebym miał w jakimś innym radiu funkcjonować. To jest takie skażenie RMF-em. To jest ta rodzina RMF" - mówi w Radiu RMF FM dr Krzysztof Kot, autor książki, która w detaliczny sposób omawia historię pierwszej dekady funkcjonowania Radia RMF FM.

To książka przede wszystkim naukowa, ale jest napisana takim językiem, że każdy, kto się interesuje radiofonią w Polsce i przede wszystkim historią RMF FM, z łatwością dowie się o kulisach powstania i wczesnej działalności stacji. Książka powstała na bazie pracy doktorskiej obronionej w ubiegłym roku na UMCS. W swojej recenzji prof. dr hab. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk pisze: "Do tej pory nie ukazała się monografia na temat rozgłośni RMF FM, która obejmowałaby różne dekady kolejnych akcesji. Tzw. "złoty okres", obejmujący lata 1990-2001, jest szczególnie godny uwagi, bowiem pokazuje proces ewolucji rynku radiowego, ze szczególnym uwzględnieniem wyłaniania się radiofonii komercyjnej na przykładzie radia RMF FM oraz ocenę wpływu tych przemian na segment radiofonii - do 1992 roku państwowej, a później publicznej".

Złoty okres

Lata 1990 do 2001, to okres od pierwszej eksperymentalnej retransmisji Radia Fun z Paryża, poprzez otrzymanie w 1994 roku pierwszej koncesji, aż do przełomowego roku 2001, kiedy niesprawiedliwą decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji stacja została pozbawiona możliwości rozszczepiania lokalnych programów, a tym samym zmuszona do likwidacji oddziałów radia w 15 miastach. "Wszystko, co wtedy robiło radio RMF było nowatorskie, na gigantyczną skalę, czy Inwazję Mocy, Olimpiady, wszystkie elementy działalności RMF-u były wielkie. To było coś, na co konkurencja najpierw patrzyła, co robiło RMF, a potem się zastanawiała, czy jesteśmy w stanie zrobić coś takiego samego?" - mówi autor książki. Ze szczególnym wzruszeniem wspominał ludzi z oddziałów regionalnych RMF FM. "Jakby ktoś mi teraz powiedział: "Słuchaj, reaktywujemy oddział RMF-u w Lublinie, może byś chciał?" to ja bym powiedział: "oczywiście, że chcę." Oczywiście uniwersytetu bym nie zostawił, ale chociaż na chwilę biegałbym..., ba latałbym na skrzydłach do tego oddziału. Ktoś, kto pracował i pamięta tamte czasy, to jest niesamowita nostalgia za tym, taka tęsknota. I dlatego chcę to opisać w mojej kolejnej książce - dodaje były reporter RMF FM. O historycznym momencie uruchomienia Radia Małopolski Fun pisaliśmy w RMF24.PL . T

Tam jest także artykuł i reportaż z legendarnego wydarzenia, jakim było otrzymanie koncesji i uruchomienie emisji ogólnokrajowej.

Urodzinowe życzenia

"Życzyłbym RMF-owi, żeby był takim strażnikiem jakości i strażnikiem prawdy. Wiadomo, że różne rzeczy pojawiają się teraz w sieci, ale jak się włączy RMF, to zawsze wiadomo, że to są informacje sprawdzone, pewne i tego bym życzył, żeby zawsze tak było i żeby i na kolejne lata był taką kotwicą prawdziwej informacji, że jak coś jest w RMF-ie, to znaczy, że jest naprawdę" - zakończył dr Krzysztof Kot.