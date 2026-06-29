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Już w środę, 1 lipca, Ministerstwo Zdrowia uruchomi nowe przepisy dotyczące sposobu obliczania bazowego prognozowanego czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne oraz rozszerza funkcjonalność Centralnej e-Rejestracji. Oznacza to spore zmiany dla pacjentów oraz placówek medycznych.

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Centralna e-Rejestracja. Co się zmieni od 1 lipca?

Ministerstwo Zdrowia kontynuuje wdrażanie Centralnej e-Rejestracji. To system, który ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu rejestracji na wizyty lekarskie oraz poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2026 roku e-rejestracja jest już obowiązkowa dla trzech kluczowych świadczeń. To konsultacja w poradniach kardiologicznych, badania mammograficzne oraz testy HPV HR. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, aż 96 procent placówek medycznych, realizujących świadczenia kardiologiczne i mammograficzne oraz 89 proc. placówek wykonujących testy HPV HR już wdrożyło system e-rejestracji.

Od 1 lipca 2026 roku, a więc już od środy, kolejne świadczenia będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu w centralnym systemie. Dotyczy to świadczeń w poradniach kardiologicznych, programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz programu profilaktyki raka piersi. Resort zdrowia zapowiada także, że od 1 sierpnia 2026 roku do Centralnej e-Rejestracji będą dołączać kolejni świadczeniodawcy, u których można skorzystać z porad lekarzy specjalistów. Wśród nich znajdą się:

angiolodzy i chirurdzy naczyniowi,

lekarze chorób zakaźnych,

endokrynolodzy,

specjaliści chorób wątroby,

lekarze chorób układu odpornościowego,

nefrolodzy,

neonatolodzy,

pulmonolodzy.

Docelowo - do końca 2029 roku - centralna e-rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Oznacza to, że każdy pacjent (niezależnie od miejsca zamieszkania) będzie mógł w prosty sposób zarejestrować się na wizytę do wybranego specjalisty.

Asystent głosowy. Testy zaczną się już w sierpniu

Na tym nie koniec. Ważną nowością, która pojawi się w najbliższych miesiącach, jest asystent głosowy. To rozwiązanie dla pacjentów, którzy nie korzystają z internetu. Asystent będzie miał możliwość potwierdzenia umówionej wizyty z numeru stacjonarnego, a także przypomni o terminie wizyty na tydzień i na jeden dzień przed spotkaniem z lekarzem.

Narzędzie zostanie uruchomione testowo już w sierpniu 2026 roku. Dzięki temu rozwiązaniu osoby starsze lub mniej biegłe w obsłudze nowych technologii również będą mogły wygodnie zarządzać swoimi wizytami lekarskimi. Potwierdzać je, odwoływać lub zmieniać ich termin.

Nie tylko e-rejestracja. Od 1 lipca wchodzi w życie nowy wzór oczekiwania na wizytę u lekarza

Równolegle od środy, 1 lipca 2026 roku, zacznie w Polsce obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia, które precyzyjnie określa, w jaki sposób należy wyliczać bazowy prognozowany czas oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Jest to kluczowy wskaźnik, który pozwala pacjentom i placówkom medycznym lepiej orientować się w długości kolejek do lekarzy i specjalistów.

Nowy wzór - określony w załączniku do rozporządzenia - opiera się na prostym rachunku: suma średnich czasów oczekiwania z ostatnich 12 miesięcy podzielona przez liczbę miesięcy, w których prowadzona była lista oczekujących.

Zmiany w przepisach mają na celu ujednolicenie i usprawnienie monitorowania czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne. Dzięki temu zarówno pacjenci, jak i placówki medyczne, zyskają przejrzysty sposób wyliczania tego wskaźnika. Ministerstwo zdrowia podkreśla, że zmiana ma poprawić transparentność systemu, a także umożliwić skuteczniejsze zarządzanie kolejkami.

To istotna zmiana. Dotąd system opierał się głównie na uśrednionych danych z przeszłości, co powodowało, że publikowane terminy często nie odzwierciedlały rzeczywistej sytuacji w konkretnej placówce. Szczególnie widoczne to było w przypadku nagłego skrócenia lub wydłużenia kolejek.

W nowym modelu natomiast największą wagę w wyliczeniach będą miały najnowsze dane - starsze informacje zaś stopniowo będą tracić na znaczeniu. Co ważne, zmiany obejmą każdego świadczeniodawcę oraz każde świadczenie, dla którego prowadzona jest lista oczekujących. Wiadomo, że dane będą prezentowane osobno dla przypadków pilnych i stabilnych, co ma zwiększyć ich przejrzystość i użyteczność dla pacjentów.