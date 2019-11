Trwają kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego w skokach narciarskich w Wiśle-Malince. Ruszyły z opóźnieniem ze względów technicznych.

Na zdj. Kamil Stoch / PAP/Grzegorz Momot /

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Adam Małysz: Nie korci mnie, żeby zostać trenerem



Te "względy techniczne", to konieczność dodatkowego ubijania śniegu na zeskoku. Organizatorom na pewno nie ułatwia sprawy wiatr, na szczęście niezbyt silny. Przez niego też przedłużył się oficjalny trening.

Skoczkowie przy ostatnich promieniach zachodzącego słońca rozpoczęli oficjalny, piątkowy trening na obiekcie im. Adama Małysza. Najdalej w pierwszej serii (odbyły się dwie) skoczył Austriak Stefan Kraft (129,5 m - startował z dziewiątej belki). Trójka najlepszych Polaków to: Kamil Stoch - 125 m, Piotr Żyła 123,5 m i Dawid Kubacki 120,5 m.



Nie obyło się bez upadków. 16. startujących zawodnik w pierwszej serii, Siergiej Tkaczenko z Kazachstanu źle podszedł do lądowania i upadł. Przerwa w treningu trwała pięć minut. Pechowiec o własnych siłach opuścił skocznię. Z kolei w drugiej serii to samo spotkało Norwega Thomasa Aasena Markenga. Także w tym przypadku nic poważnego się nie stało. W czwartek Stoch podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że kończąc skok na sztucznym śniegu - którym jest pokryty zeskok w Wiśle-Malince - trzeba zachować szczególną ostrożność.



Kibice w Wiśle nie mogą narzekać na pogodę. Treningi rozpoczęto przy temperaturze prawie sześciu stopni Celsjusza, nie padał deszcz. Co prawda lekko wiało, ale według fachowców o ile wiatr nie zwiększy siły, to nie powinien uniemożliwić rozegrania kwalifikacji.



W sobotę na obiekcie im. Adama Małysza zostanie rozegrany konkurs drużynowy Pucharu Świata.