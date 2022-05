30 stopni Celsjusza może pojawić się na termometrach w przyszłym tygodniu. Według prognozy długoterminowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w większości regionów taką temperaturę zobaczymy w następny piątek. Już od najbliższej soboty z każdym dniem ma być coraz cieplej.

Na początku kolejnego tygodnia na zachodzie Polski termometry mogą pokazać około 24-25 stopni Celsjusza. W tym czasie na wschodzie będzie 19 stopni, a w centralnej Polsce 21-22 stopnie Celsjusza.

W środę termometry na Dolnym Śląsku mogą pokazać już 27-28 stopni Celsjusza, a w piątek w tej części Polski oraz w centrum kraju temperatura może przekroczyć 30 stopni. Na Podlasiu termometry mogą pokazać od 23 do 26, a na Lubelszczyźnie 29 stopni Celsjusza.

Według prognoz synoptyków, maj będzie dużo cieplejszy niż kwiecień, a w połowie miesiąca poczujemy powiew lata.

Na razie jednak, co najmniej do czwartku, w nocy mogą zdarzyć się przymrozki. Temperatura przy gruncie może spaść do minus trzech stopni Celsjusza. Na noc ze środy na czwartek synoptycy planują wydać ostrzeżenia przed przymrozkami dla północnych województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.