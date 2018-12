"Na razie nie wystawiamy zwolnień w formie elektronicznej" - taką informację na drzwiach swoich gabinetów o poranku wywiesiło co najmniej kilkudziesięciu lekarzy w całej Polsce. To informacje Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, do których dotarł nasz reporter. Od soboty - zgodnie z nowymi przepisami - medycy powinni wystawiać tylko elektroniczne L4. Część z nich przekonuje jednak, że nie są do tego przygotowani i nie mają swojego profilu na platformie ZUS-u.

