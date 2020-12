Wybór fajnego gadżetu dla najmłodszych to wcale nie taka prosta sprawa. Zwłaszcza że chcielibyśmy, żeby nie tylko bawił, a i spełniał jakąś użyteczną funkcję. Nie masz pomysłu, co wybrać? Wiemy, jak temu zaradzić.

/ Materiały prasowe

Ostatni dzwonek

Do świąt zostało już niewiele czasu, dlatego to ostatni dzwonek na to, by wreszcie zrobić zakupy. Zwłaszcza że w sklepach obowiązują już gwiazdkowe przeceny (taniej już nie będzie!). Kupowanie prezentów przed samą wigilią nie jest najlepszym pomysłem, bo musisz się wtedy liczyć z tym, że towary będą już przebrane, do tego właśnie wtedy w galeriach handlowych tworzą się największe kolejki. Takie zakupy są stresujące i po prostu... nieprzyjemne. Lepiej już dziś zdecyduj się na konkretne produkty i jedź po nie do sklepu. Oszczędzisz sobie nerwówki przed samymi świętami.

/ Materiały prasowe

Sprytna wyszukiwarka prezentów

Jeśli kompletnie nie masz pomysłu na prezent dla dziecka, możesz skorzystać z pomocy "z zewnątrz". Media Expert przygotowało specjalną wyszukiwarkę prezentów, pogrupowaną nie tylko według grupy, ale również zainteresowań. Możesz więc wybrać kategorię "Dla dziecka", a potem zaznaczyć, że interesuje się gamingiem czy muzyką. Otrzymasz całą długą listę gadżetów, które mogą mu się spodobać. Prezentownik znajdziesz tutaj: https://www.mediaexpert.pl/lp,prezenty-swiateczne.

/ Materiały prasowe

Prezenty dla dziecka - nasze typy

A jakie są nasze propozycje prezentów na gwiazdkę dla dziecka? Mamy ich pięć. To aktualnie najbardziej popularne i lubiane gadżety, z których ucieszy się każdy "młody człowiek". Do tego produkty są sporo tańsze niż zwykle, ze względu na przedświąteczne promocje.

/ Materiały prasowe

1. Konsola

Nawet jeśli nie do końca podoba ci się pomysł, by twoje dziecko stało się gamerem, powinieneś wziąć ten produkt pod uwagę. Przede wszystkim dlatego, że obecnie wszyscy grają. Pozbawiając swoje dziecko takiej możliwości sprawiasz, że staje się wykluczone, zaczyna odstawać od rówieśników. Gry na konsolę ćwiczą koncentrację, trenują cierpliwość, pomagają usprawnić motorykę małą - mają więc istotne zalety. Mogą nawet pomóc w nauce języków obcych. Aktualnie w dobrej cenie możesz kupić na przykład konsolę Xbox One S.

2. Smartfon

To obecnie kolejny must have. Smartfon służy do komunikacji zarówno z tobą, jak i z rówieśnikami. Zapewnia też dostęp do Internetu, co bywa pomocne w nauce. Dodatkowo smartfon umożliwia instalowanie aplikacji, w tym tych naprawdę przydatnych: do nauki języków, zachęcających do aktywności fizycznej, ćwiczących mózg za pomocą gier logicznych. Smartfon to również lokalizator GPS, dzięki któremu zawsze będziesz wiedzieć, gdzie jest twoje dziecko. Boisz się, że będzie używać sprzętu w niewłaściwy sposób? Możesz zainstalować na nim specjalne blokady, uniemożliwiające na przykład dostęp do nieodpowiednich treści.

3. Głośnik bezprzewodowy

To coś dla młodego miłośnika muzyki. Jeśli tylko ma już smartfona, głośnik mobilny będzie u niego spełniać funkcję odtwarzacza. Przyda się na przykład wtedy, kiedy do twojego dziecka przyjdą koledzy, ale i do sprzątania w pokoju. Nie od dziś wiadomo, że ta niezbyt lubiana czynność idzie zdecydowanie sprawniej, kiedy można przy tym podśpiewywać czy ścierać kurze w takt muzyki.

4. Aparat

Idealny wybór dla dziecka, które lubi obserwować świat i ma artystyczną duszę. Aparat pozwala mu wykorzystać te cechy w konstruktywny sposób. Zwłaszcza jeśli w zestawie podarujesz swojemu dziecku także książkę lub kurs fotograficzny. Jest spora szansa, że w ciągu kilku lat będziesz mieć w domu utalentowanego fotografika!

5. Hulajnoga

Hulajnoga to rower XXI wieku. Dziś każde dziecko musi ją mieć i umieć na niej jeździć. Jeśli twoje jeszcze nie ma hulajnogi, najwyższa pora, żeby nadrobić zaległości. W zestawie z hulajnogą koniecznie kup również kask oraz ochraniacze, by zabezpieczyć dziecko przed ewentualnymi urazami. A co powiesz na hulajnogę elektryczną?!

/ Materiały prasowe